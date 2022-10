A spanyol felfedezett nem kért a magyar válogatottságból

A Dajka-sztori A Las Palmas 1988-ban Magyarországon túrázott, a klub vezetői ekkor figyeltek fel Dajka Lászlóra, a Honvéd 29 éves válogatott csatárára. A szerződés létrejötte híven tükrözi az akkori viszonyokat. Dajka erősen vágyott Spanyolország, a megbeszélések előtt az aláírási pénzből ezért tizenöt százalék jutalékot felajánlott siker esetére Vallejónak, amit azonban ő udvariasan visszautasított, mondván, segítsége nem ezen múlik, megélhetését rendes munkája is biztosítja. Az egyeztetést nehezítette a kispestiek következetlensége is: eleinte 200 ezer dollárt kértek a spanyoloktól, később a könnyű fizetési hajlandóságot érzékelve már 250 ezer dollárt mondtak, amitől azonban visszahőkölt a másik fél. Végül maradt az akkoriban kiemelkedően magas összegnek számító 200 ezer dollár.

– Amikor kiutaztam a Las Palmashoz, nagy segítséget nyújtott Ricardo, hiszen eleinte nyelvileg eléggé kiszolgáltatott helyzetben voltam – elevenítette fel emlékeit a legutóbb a Honvédnál dolgozó 63 éves edző. – Zavaró, ha úgy ül az ember az öltözőben, hogy a körülötte zajló beszélgetésből, viccekből nem ért semmit. Szerintem ez a játékos teljesítményére is rossz hatással van, akár ötven százalékkal is visszavetheti. Ma már ilyen probléma nem nagyon adódik, mert mindenhol beszélnek angolul. Más világ volt akkoriban, visszatekintve úgy látom, a keleti blokkból érkező játékosként kisebbrendűségi érzés is lehetett bennem. Pedig Spanyolországban én voltam a külföldi, a profi idegen, a sztár, ha úgy tetszik. Ott telón de acerónak mondták a vasfüggönyt, ezt hamar megtanultam...