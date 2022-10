Bezár a Váci Sportcsarnok, költöznek a női kézisek

A klub a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a tervek szerint legkorábban márciusban térhetnek vissza csapatai a sportcsarnokba. A következő hónapokban a felnőtt-, valamint az utánpótláscsapatok mindennapos edzései mellett ez a felnőttegyüttes minimum hét NB I-es mérkőzését is érinti. A klub feltérképezte a szóba jöhető helyszíneket. A közelben nincs megfelelő kapacitású sportcsarnok, így az átmeneti időszakban nem csupán az edzéseket, hanem a hazai meccseket is a váci Dunakanyar Kézilabda Akadémia 120 fő befogadóképességű sportcsarnokában bonyolítják majd le, ahol egyébként már eddig is tartották a csapatok edzését. A jegyek értékesítése ezért korlátozott lesz, a vendégcsapatoknak a klub nem tud belépőt biztosítani.

Öröm az ürömben, hogy a decemberben esedékes Európa-liga-selejtező Váci Sportcsarnokban történő megrendezésének engedélyezésére ígéretet kapott a klub az önkormányzattól, így a tervek szerint egy napra átmenetileg újra kinyithat majd a sportcsarnok.

Nem a váci sportcsarnok a növekvő energiaárak egyetlen áldozata.

Már korábban bejelentették, hogy Makón bezár a tanuszoda és a sportcsarnok, sőt a város NB III-as labdarúgócsapata visszalép a bajnokságtól. Hasonló döntést hoztak Balassagyarmaton, és bezár a biharkeresztesi, valamint a solymári sportcsarnok is.

A nagyobb városokat sem kíméli a válság. December elsejétől márciusig Szolnokon nem csupán a Tiszaligeti és a Véső úti Sportcsarnok zár be, hanem a Szigligeti Színház, valalmint a reptér is. Mi több, három óvoda is üres lesz télen, a gyerekeket más intézményekbe helyezik el. A közvilágítást pedig péntek és szombat kivételével éjfél és hajnali négy óra között lekapcsolják.

A lajstrom nem teljes, s félő, hogy a következő hetekben tovább bővül.

Borítókép: Védekeznek a váciak. Nem csak a pályán támadnak gondok (Fotó: Für Henrik)