Döntetlen után vereség Szlovéniában

A Magyar Kézilabda-szövetség Facebook-oldalának tájékoztatása szerint a női kézilabda-válogatott ezúttal sem tudta legyőzni idegenben Szlovéniát. A csütörtöki 22-22-es döntetlen után Ljubljanában 21-19-re kikapott felkészülési mérkőzésen.

Az első negyedórában a magyarok vezettek egy-két góllal, ám a 16. percben már a házigazdáknál volt az előny. Sok volt a kihagyott helyzet a vendégeknél, a két nappal korábban lejátszott meccshez hasonlóan ezúttal is rendkívül kevés gólt szereztek.

A Siófokon szereplő Tamara Mavsar vezérletével a második félidőben már négy találattal is vezettek a szlovénok, de ellenfelük Kácsor Gréta vezérletével hamarosan felzárkózott egy gólra. Az utolsó tíz percen belül két kiállítás is nehezítette a magyarok dolgát, ennek ellenére az 57. percben egyenlítettek. A hajrá csütörtökön a magyar, ezúttal viszont a szlovén válogatottnak sikerült jól, ugyanis Kácsor Gréta és Háfra Noémi is hibázott támadásban, a remekül védekező házigazdák pedig újabb két góllal lezárták a találkozót.

A vendégeknél Kácsor öt, Klujber Katrin négy, Lukács Viktória három gólt lőtt. A két csapat 17. egymás elleni mérkőzésén 13 magyar siker és három döntetlen mellett először győztek a szlovénok. A magyar együttes október 29-én Romániát, 31-én pedig Németországot fogadja Tatabányán, ugyancsak edzőmeccsen. A kontinenstorna ljubljanai csoportjában november 4-én Svájc, 6-án Horvátország, 8-án pedig Norvégia lesz a magyarok ellenfele. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

Borítókép: Szöllősi-Zácsik Szandra sem tudott segíteni (Fotó: Facebook)