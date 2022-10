Novak Djokovics szerint idén sokakról lehullt a maszk

Pozitív jelek: Novak Djokovics indulhat az Australian Openen?

A szerb teniszező idén biztosan indul a párizsi mesterversenyen, majd a torinói évzáró világbajnokságon. Azt viszont még nem tudja, hogy a következő versenyidényt, a 2023-as évet valóban Ausztráliában kezdheti-e meg. Az országból ugyanis az idei kiutasítással párhuzamosan három évre ki is tiltották.

– Tudtam, hogy a döntéseim bizonyos következményekkel járnak, például azzal, hogy nem jutok el Amerikába. Ausztrália más eset volt, hiszen megkaptam a külön engedélyt, de végül mégsem jól alakultak a dolgok. Tudjuk, mi történt, erről már ne beszéljünk többet. Most újra engedélyre várok. Jó, hogy immár megnyitották Ausztrália határait az oltatlan külföldiek számára is. Ott van még a kitiltásom, remélem, azt feloldják. Nem az én kezemben van a döntés.

Pozitív jelek akadnak, de egyelőre ezek nem hivatalosak. Az ügyvédeim egyeztetnek az ügyemet elbíráló hatóságokkal. Remélem, hogy néhány héten belül választ kapok, és persze bízom benne, hogy ez a válasz pozitív lesz

– szögezte le Djokovics, aki hangsúlyozta, hogy a felkészülése megtervezése szempontjából sem mindegy, hogy ott lehet-e a következő Grand Slam-torna főtábláján.

Sokakról lehullott a maszk

Novak Djokovics ügyeiről, különlegesen az ausztráliai mizéria idején sokan elmondták a véleményüket. Honfitársai például kiálltak mellette, Fucsovics Márton szerint viszont a játékosok öltözőjében nem találhatott túl nagy támogatottságra a szerb klasszis. Maga Djokovics sokat sejtetően nyilatkozott minderről, bár nevek nélkül.

– Nagyon érdekes, különös év volt. Arra törekszem, hogy minden tapasztalatból pozitív következtetéseket vonjak le, ilyen a jellemem és az életfelfogásom. Tudom, hogy minden, ami Ausztráliában és utána történt, ahogyan az emberek bántak velem, hiába esett rosszul, mégis segített nekem értékes leckéket megtanulni magamról, az életről és arról, hogy miként mozogjak a teniszvilágban.

Fogalmazzunk úgy, hogy sok maszk lehullott, érdekes volt megfigyelni, hogyan viselkedtek velem bizonyos emberek idén

– mondta Djokovics, aki huszonegy Grand Slam-trófeájával mindössze eggyel marad el Rafael Nadal csúcsától, így számára kedvező döntés esetén azért játszhatna Melbourne-ben, hogy utolérje spanyol riválisát.

Djokovics szerint Alcaraz a legjobb

Bár Nadal és Djokovics együttesen az idei négy Grand Slam-trófeából is megnyert hármat, a világranglistát jelenleg a negyedik GS címvédője, a US Open bajnoka, Carlos Alcaraz vezeti. Djokovics sokkal jobban is állhatna a rangsorban, ha nem kell kihagynia az Australian Opent és a US Opent is, míg a wimbledoni sikeréért kapott volna ranglistapontokat, mégsem vonja kétségbe a spanyol tinédzser pozíciójának jogosságát.

– A fiatalok nagyon komoly eredményeket értek el idén, sikerre éhesek, de ez engem is extra motivációval tölt el. Alcaraz a világelső, ő a legjobb. Tény, hogy kevesebbet játszottam az évben, Wimbledonban pedig nem lehetett pontokat szerezni, talán más körülmények között más lenne a helyzet, de ez a „mi lett volna, ha” esete. Teljes mértékben megérdemli, ahol áll, gratulálok minden sikeréhez. Szerintem nagyszerű a tenisz számára, hogy egy ilyen fiatal srác történelmi eredményeket és mérföldköveket ér el, mert ez komoly figyelmet irányít a sportágunkra, amiből mindannyian profitálunk. Biztos vagyok benne, hogy Nadal megpróbálja az év végéig elvenni a trónját, neki megvan erre az esélye – vizionált nagy csatákat a következő hónapokra és évekre is Novak Djokovics.