Új uralkodó, folytatódó elitcsere – a férfi tenisz közeljövője

A US Open fináléjában a feltörekvő norvég egy szettet elvett a spanyoltól, de az egy lehetett volna akár három is, ha a harmadik szettben kihasználja a szettlabdáit, és mentálisan nem roppan össze a folytatásra. Az energiatakarékos játékra berendezkedett, a 45 röptéjéből 34-et sikeresen alkalmazó Alcaraz nyerte a meccset, ezzel ő lett New York és a teniszvilág ura. A fiatal spanyol gyerekkori álma valósult meg a kettős sikerrel.

– Az édesanyámra és a nagymamámra gondoltam, akik nem lehettek itt, hogy lássanak ezen a csodálatos napon

– mondta a korábbi világelső, a 2003-as US Open-döntős Juan Carlos Ferrero tanítványa.

Talán korai megjósolni, hogy Alcaraz trónra lépése a Nadal, Djokovics, Federer alkotta nagy hármas nyugdíjazását is jelenti-e egyben. A kétszeres Roland Garros-döntős Alex Corretja szerint ez felelőtlen kijelentés.

„Ha Novak Djokovics pályára léphetett volna, akkor ő is ott lett volna a végelszámolásnál, mint ahogy az egészséges Rafael Nadalt is oda vártam. Jövőre biztos ott lesznek a Grand Slamek végjátékaiban, de az is látszik, hogy a fiatalok lépésről lépésre haladva törnek előre”

– nyilatkozta az Eurosport szakkommentátora. Corretja nem véletlenül nem említette a 40 évesen újabb térdproblémákkal küszködő Roger Federert, ő már aligha szól bele a versengésbe, ha egyáltalán látjuk még a svájcit valaha a pályán.

A Sztefanosz Cicipasz, Alexander Zverev, Dominic Thiem nevével fémjelzett új hullám csak ráijesztett Nadalékra, a görög ATP-vb-t nyert, a német Grand Slam-döntőbe jutott, ahol éppen az osztrák győzte le, de egyikőjük sem tudott tartósan veszélyt jelenteni a legendákra. A korábbi világelső Danyiil Medvegyev igen, ő akadályozta meg tavaly Flushing Meadowsban Djokovics készülő Grand Slam-rekordját. A 26 éves orosznál is fiatalabbaké a jövő. Cserélődik, frissül az elitmezőny, ez az idei US Open legfőbb üzenete.

Az olasz Jannik Sinner is esélyes a Grand Slam-győzelemre. Fotó: Tolga Akmen

Alcaraz a zseni kategóriájába tartozik, ő 19 évesen már a jelen klasszisa, és meglepő lenne, ha a 21 éves olasz Jannik Sinner rövid távon nem jutna be valamelyik Grand Slam-verseny döntőjébe. Casper Ruudnak ez már sikerült, és ő sem szeretné alább adni annál, amit New Yorkban mutatott.

Fucsovics Márton egykori alkalmi párospartnere, az elmúlt hetekben hazai pályán szárnyaló, Frances Tiafoe, a kanadai Felix Auger-Aliassime és az amerikai Sebastian Korda is veszélyes lehet a nagyokra. Apropó, Fucsovics: a mostanában önmagát kereső magyar teniszező öt éve egy budapesti ATP challenger versenyen 6:0, 6:0-val küldte haza a legfrissebb világranglista második helyén álló Casper Ruudot.

Valóban cserélődik az elit mezőnye.