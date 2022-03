Spanyol csodagyerek állta Fucsovics Márton útját + videó

Alcaraz mindkét játszmát remekül kezdte, az elsőben 3:0-ra, a másodikban 5:1-re elhúzott, innen pedig magyar ellenfelének már nem volt esélye, 6:3, 6:2-es győzelmet aratott a spanyol.

Egy kis lazaság is belefért Alcaraznak a meccsen:

A végeredmény a papírformát igazolta, Alcaraz a világranglista 16. helyén áll (Fucsovics az 55.), és hamarosan alighanem top 10-es játékos lesz belőle. A fiatal játékos tavaly a US Openen robbant be a nemzetközi élmezőnybe, amikor is 18 évesen a negyeddöntőig menetelt, ott is csak egy sérülés állította meg, útközben ráadásul legyőzte a torna harmadik kiemeltjét, Sztefanosz Cicipaszt is.