A spanyol csodatini játszotta az Australian Open eddigi legjobb meccsét

A párosítást ismerve várható volt, hogy a spanyol csodatini, a 18 éves Carlos Alcaraz és a hetedik helyen kiemelt olasz, Matteo Berrettini mérkőzése lesz a játéknap legizgalmasabb összecsapása az Australian Open harmadik fordulójában. A felek nem is okoztak csalódást. A korábbi világelső és Roland Garros-győztes, Juna Carlos Ferrero tanítványa az első két játszmában is felnőtt a feladathoz, igaz, mindkettőt elveszítette. Az elsőt 6:4-re, a másodikat a létező legszorosabban 7:6-ra, s ekkor, miután Alcaraz viszonylag magabiztosan hozta az adogatásait, várható volt, hogy nem három szettben ér véget a mérkőzés. És nem is így történt: bő egy órán belül Alcaraz visszajött a meccsbe, mégpedig nagyon magabiztosan. A 6:4-es szépítés után a negyedik játszmában imponáló magabiztossággal vette el kétszer is Berrettini szerváját, és egyenlített.

Fotó: Martin KEEP / AFP

Az ötödik szettet a tavalyi wimbledoni döntős sérülése vezette fel: egy kitámasztás után aláfordult a 25 éves római játékos bokája, ápolásra szorult, de tudta folytatni a játékot. Az egyre izgalmasabb párharcot. A melbourne-i hőségben ujjatlan pólóban, eksztázisban teniszező spanyol 1:1-es állásnál bréklabdához jutott, nem tudott élni az eséllyel, a második ATP-tornagyőzelmét 2019-ben Budapesten elérő római játékos összeszedte magát. Meccsben maradt. Olyannyira, hogy a spanyol hetedik kettős hibája után ő jutott bréklehetőséghez. De a spanyol szuperagresszív játékára nem volt ellenszere, ezzel lett 2-2. 5:4-es Berrettini-előnynél a meccsben maradásért adogatott a spanyol, ezt játszi könnyedséggel megoldotta. Ugyanez várt rá 6:5-nél is. Az egyre többet hibázó Alacaraz a 29. és a 30. tenyeres rontása miatt Berrettini meccslabdához jutott. A spanyol első adogatása nem volt sikeres, a második igen, de az olasz a hálóba vágta a ritörnt. Ezt két zseniális Alcaraz-pont követte, így jöhetett a 10 pontig tartó rövidítés. 6-4-es minibrékelőnyt harcolt ki Berrettini, s ez elég is lett a hetedik helyen kiemelt olasz győzelméhez. A végén egyre többet hibázó Alcaraz végül egy kettős hibával bukta el a meccset, a tie breaket 10-5-re.

A nőknél a Melbourne-ben 2012-ben és 2013-ban is bajnok fehérorosz Viktorija Azarenka mindössze két játszmát el az ukrán Jelina Szvitolina ellen. A 2117-es US Open finalistája, a ranglista hetedik helyén álló amerikai Madison Keys háromszettes meccsbe bonyolódott a kínai Vang ellen. A tavalyi US Open elődöntőse, a görög Maria Sakkari egy nehezebb és egy sima szettben nyert Babos Tímea korábbi páros partnere, Veronyika Kugyermetova ellen.

Australian Open, 3. forduló, érdekesebb eredmények. Férfiak: Kecmanovic (szerb)–Sonego (olasz, 25.) 6:4, 6:7 (8-10), 6:2, 7:5, Monfils (francia, 17.)-Garín (chilei, 16.) 7:6 (7-4), 6:1, 6:3, Berrettini (olasz, 7.)–Alcaraz (spanyol, 31.) 6:2, 7:6, 4:6, 2:6, 7:6. Nők: Krejcíková (cseh, 4.)–Ostapenko (lett, 26.) 2:6, 6:4, 6:4, Szakkari (görög, 5.)–Kugyermetova (orosz, 28.) 6:4, 6:1, Azarenka (fehérorosz, 24.)–Szvitolina (ukrán, 15.) 6:0, 6:2, Keys (amerikai)–Vang (kínai) 4:6, 6:3, 7:6 (10-2)