Elegük lett a spanyoloknak, menesztenék Pedro Sánchezt

Tízezrek követelték tüntetésen Spanyolországban vasárnap a Pedro Sánchez miniszterelnök vezette kabinet lemondását. A tüntetők korrupcióval vádolták a baloldali kormányt

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 21:46
Kormányellenes tüntetés volt Madridban Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO Forrás: NurPhoto
A madridi megmozdulás résztvevői korrupcióval vádolták a baloldali kormányt, amelynek lemondását és új választások kiírását követelték. 

Kormányellenes tüntetés volt Madridban, a spanyoloknak elegük van a korrupcióból  Fotó: FRANCESCO MILITELLO MIRTO/NurPhoto

A „Maffia vagy demokrácia?” mottóval meghirdetett tüntetésre az ellenzék vezető ereje, az Alberto Núnez Feijóo vezette konzervatív Néppárt (PP) szólított fel. A PP szerint mintegy 80 ezren vonultak ki az utcákra. 

A spanyol belügyminisztérium a résztvevők számát ennek nagyjából a felére becsülte. Ekkora megmozdulás Sánchez kormánya ellen legutóbb júniusban volt Madridban.

A tüntetések előzménye, hogy kedden vizsgálati őrizetet rendeltek el José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és egykori tanácsadója, Koldo García ellen. A spanyol legfelsőbb bíróság egy határozatban már november elején vádemelést javasolt ellenük a koronavírus-világjárvány alatt kötött szabálytalan maszkbeszerzési szerződések miatt. A döntés indoklása szerint Ábalos kormányzati pozícióját kihasználva, megfelelő gazdasági előnyért cserébe előnyben részesíthetett bizonyos cégeket a közbeszerzéseknél, és ezzel vesztegetés, bűnszervezeti tagság, befolyással való üzérkedés és közpénzek sikkasztása bűncselekményét követhette el. A következő parlamenti választás Spanyolországban 2027 második felében lenne esedékes. Az ellenzék azonban egyre hangosabban követeli az előre hozott választások kiírását. 

Egész Spanyolországnak elege van a korrupcióból. […] Elég ennyi a romlásból és a sok értelmetlenségből

– hangsúlyozta Feijóo. 

Menjenek végre, és hirdessenek meg előre hozott választást, hogy a polgárok szólhassanak, szavazhassanak és dönthessenek

– fűzte hozzá.

 

Borítókép: Kormányellenes tüntetés volt Madridban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

