A madridi megmozdulás résztvevői korrupcióval vádolták a baloldali kormányt, amelynek lemondását és új választások kiírását követelték.
Elegük lett a spanyoloknak, menesztenék Pedro Sánchezt
Tízezrek követelték tüntetésen Spanyolországban vasárnap a Pedro Sánchez miniszterelnök vezette kabinet lemondását. A tüntetők korrupcióval vádolták a baloldali kormányt
A „Maffia vagy demokrácia?” mottóval meghirdetett tüntetésre az ellenzék vezető ereje, az Alberto Núnez Feijóo vezette konzervatív Néppárt (PP) szólított fel. A PP szerint mintegy 80 ezren vonultak ki az utcákra.
A spanyol belügyminisztérium a résztvevők számát ennek nagyjából a felére becsülte. Ekkora megmozdulás Sánchez kormánya ellen legutóbb júniusban volt Madridban.
A tüntetések előzménye, hogy kedden vizsgálati őrizetet rendeltek el José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és egykori tanácsadója, Koldo García ellen. A spanyol legfelsőbb bíróság egy határozatban már november elején vádemelést javasolt ellenük a koronavírus-világjárvány alatt kötött szabálytalan maszkbeszerzési szerződések miatt. A döntés indoklása szerint Ábalos kormányzati pozícióját kihasználva, megfelelő gazdasági előnyért cserébe előnyben részesíthetett bizonyos cégeket a közbeszerzéseknél, és ezzel vesztegetés, bűnszervezeti tagság, befolyással való üzérkedés és közpénzek sikkasztása bűncselekményét követhette el. A következő parlamenti választás Spanyolországban 2027 második felében lenne esedékes. Az ellenzék azonban egyre hangosabban követeli az előre hozott választások kiírását.
Egész Spanyolországnak elege van a korrupcióból. […] Elég ennyi a romlásból és a sok értelmetlenségből
– hangsúlyozta Feijóo.
Menjenek végre, és hirdessenek meg előre hozott választást, hogy a polgárok szólhassanak, szavazhassanak és dönthessenek
– fűzte hozzá.
Borítókép: Kormányellenes tüntetés volt Madridban (Fotó: AFP)
