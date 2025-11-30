Pilisvörösváridőközi választáspolgármesterjelölt

Három időközi választást is tartottak, mutatjuk az eredményeket

Három településen is időközi választást tartottak vasárnap. A zalai Gétyén az eddigi alpolgármestert, Bánhegyi Pétert választották polgármesternek, Tiszaburán ismét Fekete Zsigmond győzött a megismételt voksoláson, Pilisvörösváron pedig a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltjei szerezték meg a képviselői helyeket és ezzel a testületi többséget.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 22:26
időközi választás
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Bánhegyi Pétert, az eddigi alpolgármestert választották vasárnap településvezetőnek a zalai Gétyén, ahol a korábbi polgármester halála miatt kellett időközi választást kiírni.

Fotó: AFP

A megüresedett pozíció betöltéséért három független jelölt indult: Halász Ádám Zoltán képviselő-testületi tag, Salamon Zoltán korábbi polgármesterjelölt, valamint Bánhegyi Péter jelenlegi alpolgármester és képviselő. Utóbbi 40 szavazatot kapott, Salamon Zoltán 28-at, Halász Ádám Zoltán pedig egyet. Hetesi Krisztina, a Zalaapátihoz tartozó település aljegyzője az MTI-nek elmondta: 

Gétye 113 választópolgára közül 70-en járultak az urnákhoz, egyvalaki érvénytelenül voksolt.

Az újonnan megválasztott polgármester eddig képviselő is volt, ezért a 2024-es önkormányzati választáson a testületbe be nem került jelölt veheti át a képviselői helyét. Gétyén azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert a települést 2006 óta vezető független polgármester, Talabér Lászlóné szeptember 7-én elhunyt.

 

Tiszabura és Pilisvörösvár is választott

Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol másodjára kellett megismételni az október 5-i időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt.

A másodjára megismételt szavazáson a november 2-ai választáson is győztes Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége, CIKöSZ) 986, míg az október 5-i választást megnyert Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület, ORFME) 482 szavazatot kapott. A november 30-i, másodjára megismételt szavazáson Vavrik Géza (ORFME) és Fekete Zsigmond (CIKöSZ) indult polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége) már az elsőként megismételt szavazáson kiesett, míg a képviselő-választáson 59-en indultak.

Időközi voksolást tartottak Pilisvörösváron is, ahol egyéni képviselőket választottak két körzetben is.

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint a 7. választókerületben a Vörösvárért Közéleti Egyesület (VKE) színeiben induló Preszl Gábor kapta a legtöbb szavazatot (107 darab), míg a 8. választókerületben szintén a Vörösvárért Közéleti Egyesület jelöltje, Schellerné Mikulán Anettára szavaztak a legtöbben (146-an).

Ennek eredményeként a VKE szerezte meg a többséget a képviselőtestületben, összesen hat fővel.

A Pest vármegyei településen Lehrer Anita és Lovász Ernő, a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület színeiben tavaly megválasztott képviselők szeptember 11-én lemondtak, az ő helyükre választottak új embereket. A két választókerületben összesen öt jelölt indult függetlenként, a Vörösvárért Közéleti Egyesület vagy az Egységben Vörösvárért Egyesület jelöltjeként. A két választókerületben összesen valamivel több mint 2800 választó jogosult voksolásra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


