Új energiakereskedelmi központ született: elindult az MVM ONEnergy

Egyetlen vállalatban összpontosítja földgáz- és villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenységét november elsejétől az MVM-csoport. Az összeolvadással létrejött MVM ONEnergy Zrt. Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként kezdte meg működését, célja pedig, hogy a régió első számú villamosenergia- és földgáz nagykereskedőjévé váljon.

Az energiapiac elmúlt éveit a volatilitás, a mind összetettebb és egyre globalizáltabb működés, illetve az európai régió piaci kapcsolódásainak erősödése határozta meg. A villamosenergia- és földgáz-kereskedelem mindinkább összefonódik, a kereskedelmi döntések pedig csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha egy egységes stratégia támogatja őket. Az MVM-csoport ezért döntött úgy, hogy összevonja két meghatározó energia-nagykereskedelmi vállalatát. Az MVM CEEnergy Zrt. földgáz-nagykereskedelmi tevékenysége november elsejével beolvadt az addigi villamosenergia-nagykereskedő MVM Partner Zrt.-be. Így MVM ONEnergy Zrt. néven működik tovább az MVM-csoporton belül Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedője. A jelenlegi MVM CEEnergy Zrt. úgynevezett upstream (azaz kutatás és kitermelési) tevékenységei az eredeti céges keretekben maradnak. Az MVM ONEnergy egyszerre szolgálja ki – az MVM-csoport más tagvállalatának közreműködésével – a hazai egyetemes szolgáltatás keretében ellátott fogyasztókat, valamint közvetetten és közvetlenül számos nagyvállalati ügyfelet is, amelyek között a legnagyobb hazai ipari szereplők, közművek és közintézmények találhatók.

A vállalat a hazai földgáz-nagykereskedelmi piacon 60 százalék körüli részesedéssel rendelkezik, és a vállalat által kereskedett villamos energia pedig az országos felhasználás közel 40 százalékát teszi ki. A villamos energia területén húsz országban van jelen – budapesti központtal – a vállalat, alapvetően szervezett piacokon keresztüli kereskedelemmel (úgynevezett screen tradinggel). A földgáz-kereskedelemben pedig Magyarországon kívül Csehországot, Szlovákiát, Ausztriát, Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát fedi le leányvállalatokkal is. Fontos cél, hogy utóbbi leányvállalatok a jövőben földgáz mellett árammal is kereskedjenek, ami Ausztriában és Szlovákiában már megvalósult, hiszen a vállalat budapesti központtal kereskedi e piacok tőzsdéit is. Az MVM ONEnergy szűk célpiaca a Lengyelországtól Törökországig terjedő régió, lényegében a Balkánnal együtt a tágan értelmezett Közép-Európa.