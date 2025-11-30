Megjelentek a sörkoktélok, ma már azt is tudjuk, milyen a fogadtatásuk

Sok iparágban kihívásokkal teli év volt 2025, és ebből nem maradt ki az alkoholtermékek piaca sem. Idén valamennyi italgyártó nagy nehézségekkel nézett szembe, így a vezető magyarországi sörgyárak is. Gyakorlatilag a koronavírus-járvány idején tapasztalthoz hasonló visszaeséssel szembesült az iparág – írta a Világgazdaság.

A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója, Kántor Sándor ennek ellenére optimistán összegezte az idei esztendőt a szervezet évzáró adventi sörestjén, három pozitívumot is ki tudott emelni. Az egyik legfontosabb, hogy folytatódott a prémiumtermékek immár évek óta tartó térnyerése. Magyarországon jelenleg már minden harmadik pohár sör prémiumterméket tartalmaz. Ez egybevág a sörszövetség azon törekvésével, miszerint tudatos és megfontolt sörfogyasztókat szeretnének maguk körül látni a gyártók.

Az üzenet egyértelmű: kevesebbet, de jobbat igyál!

Tovább emelkedett az alkoholmentes termékek népszerűsége is: lassan eléri a tíz százalékot a teljes sörforgalomban az alkoholmentes típusok forgalma. A szakember szerint ez nem csupán amiatt történik így, mert a fogyasztók tudatosabbak, és mert a sörgyártók újabb és újabb ízekkel jelennek meg a piacon, hanem amiatt is, mert a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően újabb kategóriák is megjelennek és elérhetővé válnak. Idén piacra került többek között alkoholmentes malátaital koffeinnel és hidratáló sör is.

Habár tavaly jelentek meg a hazai piacon, de idén azóta is jelen vannak, és növelni is tudták népszerűségüket a sörkoktélok, amelyek főleg a nyári időszakban, jégkockával válnak igazán kellemes itallá. Azonban készültek már az adventi időszakra jellemző, a karácsonyi, ünnepi ízvilágot a poharunkba varázsoló sörkoktélok is.

Kántor szerint szintén nagy pozitívum jellemezte idén az iparágat, minden nagyobb gyártónál többmilliárdos fejlesztések zajlanak.

– Tehát annak ellenére, hogy a piaci forgalom esik, a gyártók nem menekülnek be abba a zsákutcába, hogy minél olcsóbban minél gyengébb termékek jelenjenek meg, hanem pont az ellenkezőjét választja a magyar söripar, minél magasabb minőségű terméket minél jobb technológiával kívánnak előállítani – emelte ki a sörszövetség első embere.

