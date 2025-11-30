Bíróság előtt kiskorú elleni erőszak ügye: hétfőn indul a tárgyalás

Komoly társadalmi felháborodást váltott ki az az ügy, amely december elsején kerül a Tatabányai Törvényszék elé. A vádirat szerint egy tatai férfi kiskorú ellen elkövetett, több alkalommal ismétlődő erőszak miatt áll bíróság előtt. A történet a térségben különösen nagy visszhangot kapott, hiszen a cselekmény egy olyan család befogadása után történt, amelynek tagjai a férfi segítségét kérték – írta az Origo.

Az erőszak miatt hosszú évekre kerülhet börtönbe a tatai férfi

A bíróság közleménye szerint a férfi 2023 szeptemberében elszállásolta nevelt lánya lányát, annak férjét és öt gyermeküket. A család ideiglenesen költözött hozzá, a gyermekek között pedig volt egy 12 év alatti kislány is, aki később a sértetté vált.

Az erőszak komoly következményekkel jár

A vádirat részletei szerint a gyanúsított 2023. szeptember 22. és október 10. között több alkalommal is olyan helyzetet teremtett, amelyben a gyermek kiszolgáltatottá vált számára. A leírtak szerint volt, hogy ugyanabban a szobában, sőt olykor ugyanabban az ágyban aludtak, ekkor követte el a férfi az erőszak jellegű cselekményeket.

A gyanú felmerülését követően a hatóságok azonnal megindították a nyomozást. A vizsgálat eredményei egyértelművé tették, hogy a gyermek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény történt. A bizonyítékok alapján az ügyészség fegyházbüntetést indítványozott a vádlottal szemben.

A hétfőn kezdődő tárgyaláson várhatóan meghallgatják a vádlottat és több tanút is. A bizonyítási eljárás során dől majd el, pontosan milyen mértékű felelősség terheli a férfit, és milyen büntetés kiszabását tartja indokoltnak a bíróság.

A tatai férfi komoly büntetésre számíthat

