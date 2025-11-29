Hiába vallott ellenük a tinédzser lány, a migránsok megúszták a börtönt

Flatz számára nyilvánvalóvá vált, hogy más típusú politikusokra van szükség – és nem Ursula von der Leyenekre. Az ügyvéd elmondta, hogy kliensei körülbelül 80 százaléka migráns, és sokan így fogalmaznak:

Olyan embereket küldenek ide, akiket saját hazájukban senki sem akar. Miért engedik be őket (Ausztriába)?

Az új bűnözőtípus, a migránsbandák, tíz éve még nem voltak jelen az országban – hangsúlyozta Flatz. Egy bírósági ügyre is kitért, amely az országot megrázta: az akkor 13 éves Anna tíz fiatalt vádolt azzal, hogy hónapokon keresztül egy hotelszobában szexuálisan bántalmazták és mobiltelefonos felvételekkel zsarolták.

Szeptemberben megszületett a bírósági ítélet:

minden vádlottat felmentettek, mert a bíróság nem hitt Annának, hivatkozva az első kihallgatás ellentmondásaira.

Azóta további áldozatok jelentkeztek, köztük „Lily” (álnevén), egy kiskorú lány Kamerunból, aki szinte azonos elkövetési módszerről számolt be, ugyanazok a fiúk bántalmazták, fenyegették és zaklatták. A média beszámolt olyan nyomozati felvételekről, ahol a tízfős banda gyerekeket bántalmazott. Bár a bizonyíték a bíróság rendelkezésére állt, az áldozatokat eddig nem hallgatták meg. Flatz szerint Anna hitelessége így megerősödik, és célja az ügy újranyitása.