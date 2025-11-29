migránsbandaBécsAusztriaszexuális erőszak

Hiába vallott ellenük a tinédzser lány, a migránsok megúszták a börtönt

Egy osztrák ügyvéd szerint Ausztriában a migránsbandák ellen a jelenlegi jogi keretek nem hatékonyak. Ezt bizonyítja az is, hogy szeptemberben egy bírósági eljárásban tíz migránst felmentettek, akik a vád szerint hónapokon keresztül szexuálisan zaklattak egy 13 éves kislányt. Az ügyvéd a büntetőjog szigorítását és szigorúbb menekültpolitikát követel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 15:50
A 13 éves Anna 10 férfit vádolt erőszakkal – Illusztráció Forrás: AFP
Ausztriában egy új bűnözői csoport tűnt fel: a jogrend számára még nem kategorizált migránsbandák. Tíz migránst azzal vádoltak, hogy hónapokon keresztül szexuálisan zaklatták a 13 éves Annát, de szeptemberben a bécsi bíróság felmentette őket. Anna ügyvédje elmondta, hogy egy új tanú került elő az ügyben, így azt újra akarja nyitni – írja az Exxpress.

Új bűnözőtípus jelent meg Ausztriában: a migránsbandák, akiket a jogállam még nem tud besorolni
Új bűnözőtípus jelent meg Ausztriában: a migránsbandák, akiket a jogállam még nem tud besorolni
Fotó: GASPARD FLAMAND / AFP

A neves ügyvéd, Sascha Flatz riadót fúj: 

Ha nem védjük meg a határokat, Európa 30 év múlva nem fog már létezni.

Flatz számára nyilvánvalóvá vált, hogy más típusú politikusokra van szükség – és nem Ursula von der Leyenekre. Az ügyvéd elmondta, hogy kliensei körülbelül 80 százaléka migráns, és sokan így fogalmaznak:

Olyan embereket küldenek ide, akiket saját hazájukban senki sem akar. Miért engedik be őket (Ausztriába)?

Az új bűnözőtípus, a migránsbandák, tíz éve még nem voltak jelen az országban – hangsúlyozta Flatz. Egy bírósági ügyre is kitért, amely az országot megrázta: az akkor 13 éves Anna tíz fiatalt vádolt azzal, hogy hónapokon keresztül egy hotelszobában szexuálisan bántalmazták és mobiltelefonos felvételekkel zsarolták.

Szeptemberben megszületett a bírósági ítélet: 

minden vádlottat felmentettek, mert a bíróság nem hitt Annának, hivatkozva az első kihallgatás ellentmondásaira. 

Azóta további áldozatok jelentkeztek, köztük „Lily” (álnevén), egy kiskorú lány Kamerunból, aki szinte azonos elkövetési módszerről számolt be, ugyanazok a fiúk bántalmazták, fenyegették és zaklatták. A média beszámolt olyan nyomozati felvételekről, ahol a tízfős banda gyerekeket bántalmazott. Bár a bizonyíték a bíróság rendelkezésére állt, az áldozatokat eddig nem hallgatták meg. Flatz szerint Anna hitelessége így megerősödik, és célja az ügy újranyitása.

Még ma sem érti senki, miért nem emeltek vádat

– mondta az ügyvéd. Szerinte a bűnözők szándékosan sebezhető, félénk, alacsony önértékelésű pubertáskorú lányokat céloznak, csoportosan nyomás alá helyezve őket, mobiltelefonos felvételekkel kényszerítve engedelmességre. Flatz hiányolja a megelőző intézkedéseket, még Bécs részéről is:

Hol vannak a figyelmeztetések, hogy a lányok ne menjenek egyedül bizonyos parkokba? Ilyet sosem láttam!

Flatz változtatásokat követel a büntetőjogi törvényben, és szigorítást a menekültpolitikában. 

Korábban írtunk róla, hogy Zsigmond Barna Pál államtitkár Petra Steger osztrák FPÖ-s EP-képviselő meghívására Bécsbe látogatott, ahol a Favoriten negyedben a napnál is világosabban látható, milyen eredménnyel járhat egy elhibázott bevándorláspolitikai döntés.

Borítókép: A 13 éves Anna 10 férfit vádolt erőszakkal – Illusztráció (Fotó: AFP)

