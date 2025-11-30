tankhajómoszkvaFekete-tengeren

Moszkva elítélte a tankerek és az olajkikötők infrastruktúrája elleni ukrán támadásokat

Moszkva elítélte a tengeri hajók és a nemzetközi Kaszpi-tengeri Csővezeték-konzorcium (CPC) olajkikötőinek infrastruktúrája ellen a Fekete-tengeren végrehajtott ukrán támadásokat. Ezek akadályozzák az ukrajnai rendezésre irányuló erőfeszítéseket – írta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a tárca honlapján vasárnap közzétett kommentárjában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 21:06
Marija Zaharova Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
„Határozottan elítéljük a terrortámadásokat és minden olyan felet, amely hozzájárult ezek megtervezéséhez és végrehajtásához. Kazahsztán külügyminisztériuma is tiltakozott a CPC ellen elkövetett harmadik agressziós cselekmény ellen. Török partnereink is aggodalmukat fejezték ki a támadások miatt. Hangsúlyozzuk, hogy a megtámadott polgári energetikai infrastruktúra fontos szerepet játszik a globális energetikai biztonság biztosításában, és soha nem volt tárgya semmilyen nemzetközi korlátozásnak” – fogalmazott Zaharova. 

Felhívjuk az összes józan gondolkodású kört, hogy ítélje el a november 28-án és 29-én a Fekete-tengeren elkövetett terrorcselekményeket, amelyek veszélyeztetik a hajózás szabadságát ebben a víztérségben

– tette hozzá. Úgy vélte, hogy az ukrán titkosszolgálatok gyakorlatilag beismerték részvételüket ezekben a támadásokban, amikor az ukrán médiában nyilvánosságra hozták az azokról készült videófelvételeket. 

A török tengerhajózási hatóság péntek este bejelentette, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is, amelyet kétszer támadtak ukrán tengeri drónok. 

A CPC sajtószolgálata szerint szombat éjjel személyzet nélküli ukrán motorcsónakok támadták meg a Novorosszijszk közelében üzemelő terminálját, üzemképtelenné téve a VPU–2-es átfejtőpontot. Személyi sérülés nem történt, az előzetes adatok szerint olaj folyt a tengerbe – emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

