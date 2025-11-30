Moszkva elítélte a tankerek és az olajkikötők infrastruktúrája elleni ukrán támadásokat

„Határozottan elítéljük a terrortámadásokat és minden olyan felet, amely hozzájárult ezek megtervezéséhez és végrehajtásához. Kazahsztán külügyminisztériuma is tiltakozott a CPC ellen elkövetett harmadik agressziós cselekmény ellen. Török partnereink is aggodalmukat fejezték ki a támadások miatt. Hangsúlyozzuk, hogy a megtámadott polgári energetikai infrastruktúra fontos szerepet játszik a globális energetikai biztonság biztosításában, és soha nem volt tárgya semmilyen nemzetközi korlátozásnak” – fogalmazott Zaharova.

Kyiv has repeatedly homed in on oil infrastructure benefiting Russia and powering Moscow's war effort. https://t.co/QkH9KEqIW9 — Newsweek (@Newsweek) November 30, 2025

Felhívjuk az összes józan gondolkodású kört, hogy ítélje el a november 28-án és 29-én a Fekete-tengeren elkövetett terrorcselekményeket, amelyek veszélyeztetik a hajózás szabadságát ebben a víztérségben

– tette hozzá. Úgy vélte, hogy az ukrán titkosszolgálatok gyakorlatilag beismerték részvételüket ezekben a támadásokban, amikor az ukrán médiában nyilvánosságra hozták az azokról készült videófelvételeket.

A török tengerhajózási hatóság péntek este bejelentette, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is, amelyet kétszer támadtak ukrán tengeri drónok.

A CPC sajtószolgálata szerint szombat éjjel személyzet nélküli ukrán motorcsónakok támadták meg a Novorosszijszk közelében üzemelő terminálját, üzemképtelenné téve a VPU–2-es átfejtőpontot. Személyi sérülés nem történt, az előzetes adatok szerint olaj folyt a tengerbe – emlékeztetett az MTI.

Borítókép: Marija Zaharova (Fotó: AFP)