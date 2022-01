A legjobb magyar teniszező is megszólalt Djokovics ügyében

Az Australian Open kezdete előtt egy héttel még mindig nem lehet tudni, hogy a címvédő Novak Djokovics elindulhat-e az év első Grand Slam-tornáján, bár a szerb teniszező kilátásai biztatónak tűnnek.

Djokovics nem kapta meg a koronavírus elleni oltást, ami az indulás feltétele lett volna, ám 2021. decemberi pozitív PCR-tesztje miatt mentességet kapott az oltáskötelezettség alól.

A szerb játékos körüli ügyben a többi játékos véleményére is kíváncsiak a média munkatársai, így tett az M1 aktuális hírcsatorna is, amikor a férfitornára egyetlen magyarként nevezett Fucsovics Mártonnal készített interjút.

– Djokovics a sportág legnagyobb alakja, mindent megnyert, itt Melbourne-ben is győzött már kilencszer, tehát megérdemelné, hogy itt legyen és induljon. Viszont nem szabad elmenni amellett, ami most a világban zajlik. Az embereknek az egészségük a legfontosabb, és vannak szabályok, amelyeket már hónapokkal ezelőtt ismertettek, nevezetesen hogy mindenkinek be kell oltatnia magát, Djokovics pedig ezt nem tette meg. Ebből a szempontból meg szerintem nem lenne joga itt lenni – nyilatkozott a huszonkilenc éves magyar éljátékos, aki azt is elárulta, hogy benyomása alapján a tenisztársadalom tagjai között inkább negatív fogadtatása volt annak, hogy a szerb világelső ott lehet Ausztráliában, mert ezt nem érzik fairnek.

Fucsovics az Australian Open előtt Adelaide-ben játszik. A múlt heti tornán már az első fordulóban kikapott a fehérorosz Jegor Geraszimovtól, párosban viszont két meccset is nyert az amerikai Tommy Paul oldalán, akivel majd az ausztrál nyílt bajnokságon is szerepelni fog.

Ezen a héten Fucsovics a holland Botic van de Zandschulp ellen kezd, magyar idő szerint kedden, kora reggel. Eddig egyszer találkoztak, tavaly novemberben, a stockholmi nyolcaddöntőben a rivális nyert három szoros szettben.

– Magas színvonalú meccs volt, jó játékos a srác. Fiatalabb nálam, nagyon motivált, most került be az első százba. Nehéz mérkőzés lesz, negyven fokot jósolnak. A fő verseny az Australian Open, de nyilván itt is próbálok minél tovább jutni – jelentette ki a magyar teniszező.

A koronavírussal kapcsolatos szabályozásokról szólva Fucsovics elárulta, hogy a tavalyihoz képest sokkal lazábbak a körülmények, az érkezéskor nem kellett például karanténba vonulniuk, csak tesztelniük, és szabadon mozoghatnak.

Borítókép: Fucsovics Márton jövő héten már Melbourne-ben játszik (Fotó: MTI/EPA/Jason O'Brien)