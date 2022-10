Valter Attila búcsúja nem lett szép a franciáktól, reszketett a buszon

A Monumentumok közé tartozó versenyek mindegyike több mint százéves múltra tekint vissza, s a Milánó–Sanremo, a Flandriai körverseny, a Párizs–Roubaix, a Liége–Bastone–Liége után ma jött az egyetlen őszi nagy egynapos, a Lombardiai körverseny, a „hulló falevelek őszi klasszikusa”. A Giro di Lombardiát 1905 óta rendezik meg, csak a II. világháború miatt el 1943-ban és 1944-ben, így ma a 116. versenyen rugaszkodott neki a mezőny az idén Bergamo és Como közötti 253 kilométeres távnak.

A 175 bringás között akadt két legenda, akik az utolsó versenyükön álltak rajhoz: a 37 éves Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) kétszer nyerte meg a Giro d’Italiát, egyszer a Tour de France-t és a Vueltát; a 42 éves Alejandro Valverde (Movistar) egyszer a Vueltát, s ő volt országúti világbajnok is.

A világ legjobbjai között a mezőnyben két honfitársunk is ott volt, Fetter Erik (EOLO–Kometa) és Valter Attila (Groupama–FDJ). Valter, aki jövőre szintet lépve már a földkerekség három legjobb csapata közé tartozó Jumbo–Vismánál teker, és hétfőn ruhapróbára megy a hollandokhoz, most versenyzett utoljára a Groupama–FDJ-nél. Sajnos a búcsúfellépése nem sült el jól. Az Eurosport közvetítésében azt láthattuk, hogy 180 kilométerrel a vége előtt az egyik emelkedőn leszakad a mezőnytől, és csalódottan int a mellette motoron elhúzó operatőrnek: ez nem az ő napja, ebben most ennyi volt. Mint később kiderül, már reggel sem érezte jól magát, és amikor kiszállt a versenyből, már láza is volt; később azt üzente, hogy éppen reszket a buszon...

A kilenc emelkedőt tartalmazó Lombardián nem lehetett pihenni, alig volt sík rész; vagy kapaszkodni kellett felfelé, vagy észnél lenni, hogy a lejtmenetes száguldásnak nehogy esés legyen a vége.

Ám így is történtek bukások, és a 38 éves spanyol Mikel Nieve (Caja Rural–Seguros RGA), aki Nibalihoz és Valverdéhez hasonlóan most zárta le a versenyzői pályafutását, a kórházban kötött ki. De pórul járt két olasz, Lorenzo Fortunato (EOLO–Kometa) és Domenico Pozzovivo (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux) is. Egy tízfős szökevénycsoport közel öt perc előnyt hozott össze, ennél jobban nem engedte el őket a mezőny. Hetven kilométerrel a vége előtt utol is értek mindenkit, s kezdődhetett a Madonna del Ghisallo helyenként 12-14 százalékos meredekségű emelkedőjének megmászása. A tetőn levő kis kápolna ikonikus a kerékpársportban, 1948-ban XII. Pius pápa itt szentelte fel a kerékpárosok védőszentjét.

Az élen az UAE Team Emirates csapata és a Jumbo–Visma tekert, előbbi a címvédő szlovén Tadej Pogacarnak, utóbbi a dán Jonas Vingegaard-nak készítette elő a terepet. Az idei Tour de France-ot július végén Vingagaard nyerte meg a francia körverseny előző két kiírásában győztes Pogacar előtt, és azóta nem találkozott a két klasszis. A Lombardia vége egy körpálya volt, Pogacar pedig tizenkilenc kilométerrel a vége előtt meglépett a mezőnyből, és csak két spanyol, Enric Mas (Movistar) és Mikel Landa (Bahrain Victorious) tudta tartani a tempóját. De igazából Pogacar és Mas meccselt egymással, a fáradtabb Landa az emelkedőkön rendre lemaradt, és a lejtőkön zárkózott fel. A befutónál 6 óra és 21 perc tekerés után a sprint döntött Pogacar és és Mas között, és ebben a papírformának megfelelően Tadej Pogacar bizonyult a legjobbnak; 2021 után 2022-ben is ő nyerte meg a Lombardiai körversenyt. Valverde bravúrosan a 6. helyen végzett, Vingegaard csak 16. lett, Nibali pedig a 24. helyen zárt.

Borítókép: A Lombardiai körverseny ikonikus helyszíne a Madonna del Ghisallo (Forrás: Twitter/Il Lombardia)