Visszavonult az olimpiai bajnok hősünk, aki vérig sértette Kínát

– Én biztosan nem leszek az a sportoló, aki két év múlva meggondolja magát, és harmadszor is visszatér – jelentette ki Burján Csaba, aki a szezont már a jégpályán kívül kezdte, mivel az év elején már nem került be a pekingi téli olimpiára utazó csapatba. – A vége már nagyon nem volt jó, az utolsó évben már nem élveztem a korcsolyázást. Tavaly nyáron is éreztem hasonlót, ráadásul az edzéseken is többször estem, aztán a válogató sem sikerült jól. Bár a kvalifikációs világkupa-sorozatban még kaptam lehetőséget, tényleg nem ment a korizás, az idény utolsó két-három hónapja igazi szenvedés volt, edzeni sem volt kedvem. Örültem, hogy vége az évadnak. Aztán mindannyian hosszabb pihenőt kaptunk, és akkor volt lehetőségem tiszta fejjel végiggondolni mindent: vajon akarom-e én még ezt, vagy jobb, ha abbahagyom. Az utóbbi mellett döntöttem.

Burján pályafutása az olimpiai arany mellett arról híresült el, hogy 2019-ben felhúzta magát azon, hogy sokat kellett várakoznia a sanghaji reptéren, ezért az Instagram-oldalára azzal a megjegyzéssel posztolt, hogy „F*ckin China”.

A kínaiak számára sértő bejegyzés különösen szerencsétlen volt annak fényében, hogy a magyar válogatott két kulcsembere, a Liu fivérek kínai apától születtek, a sportágat lényegében a világelitbe emelő szövetségi kapitány pedig akkoriban a kínai Zhang Jing Lina volt. Ő az eset miatt be is nyújtotta a lemondását, de akkor még nem távozott, miután Burjánt egy évre eltiltották.

Burján az interjúban elismerte, hogy ha nincs az a poszt, talán most még nem fejezi be a pályafutását, tehát a balhé – még ha három évvel később is – közvetve a karrierje végéhez vezetett.

– Lehet, hogy jobban, másként alakul a pályafutásom, ha nincs az a hülye poszt, de az is lehet, hogy rosszabb lett volna a folytatás, ezt már sohasem tudhatjuk meg – fogalmazott a 28 éves versenyző. – Az biztos, hogy mentálisan jót tett nekem az az egy év. Természetesen bánom az egészet, de az is én voltam, és hát eleget tettem a szüleimnek, mert kitűntem a tettemmel... Komolyra fordítva: az rosszul megfogalmazott vicces megjegyzés volt, de nem volt jó poén, ezt elismerem. Azt viszont szomorúnak tartom, hogy a mai világban nem lehet viccelődni, mert mindenki feszült, mindenki rohan. Kicsit lazábban kellene vennünk az életet.

Vagy megfontoltabban fogalmazni a nyilvánosságban, persze, de ezt már mi tesszük hozzá.

Borítókép: Burján Csaba búcsúzik (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)