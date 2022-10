A Fehérvár edzője is sejti, mi vár rá az újabb vereség után

– Győzni szerettünk volna, de nem találtuk a gólhelyzetek kulcsát, míg egy kontrából a Vasas vezetést szerzett. A második félidőben jobban a tizenhatoson belül próbáltunk helyezkedni, de ezzel sem sikerült kellő mértékben veszélyesnek lenni. A piros lap után is futottunk a döntetlen után, de a második góllal eldőlt a mérkőzés. Vasárnap edzés, ott leszünk a stadionban, de nem vagyok jós, történik, aminek történnie kell – utalt a Fehérvár német vezetőedzője a saját jövőjére.

Információnk szerint a Vasas elleni vereség volt az utolsó csepp a pohárban, már a mérkőzés előtt eldöntötték Fehérváron, hogy az angyalföldiek elleni esetleges vereség edzőváltáshoz vezethet. Az ok megtörtént, jöhet az okozat.

Beszámolók szerint Boris a Vasas elleni meccs sajtótájékoztatója végén minden újságíróval egyenként kezet fogott, ami búcsúnak is beillik. Ez a gesztus önmagában ugyanakkor nem jelent semmit, a német nem először tett ilyet, például nyáron a Köln elleni bravúros helytállás (a kiesés ellenére) után is ezt tette az Európa-konferencialigában, pedig akkor biztos nem féltette az állását, hiszen kisebb hurráhangulat uralkodott Fehérváron. Most viszont letargia van.

Legközelebb jövő szombaton a Paksot fogadja hazai pályán a Fehérvár, és nem lenne meglepő, ha azon a mérkőzésen már más vezetné az együttest.

