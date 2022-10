Fiola Attilát megint lelocsolták sörrel a dühös fehérvári drukkerek

A labdarúgó NB I 11. fordulójában a szombati harmadik mérkőzésen a fővárosban a szezon talán két legnagyobb csalódását okozó együttese találkozott egymással: az újoncként nagy reményekkel induló Vasas a mezőny egyetlen nyeretlen gárdájaként sereghajtó, míg a dobogóra vágyó Fehérvár nyolcadik volt a tabellán. Az első félidőben többet birtokolta a labdát és többször is lőtt kapura a Fehérvár, amely ennek ellenére egygólos hátrányban vonult a szünetre. A hazaiak ugyanis a 35. percben egy gyors támadást Novothny Soma révén pontosan fejeztek be, és ezzel tettek egy lépést idénybeli első győzelmük felé.

Fordulás után a labdabirtoklást tekintve fölényben maradt a vendégcsapat, ez azonban csak addig tartott, amíg a 70. percben nem került emberhátrányba. Ekkor Nikola Szerafimov megkapta a második sárga lapját, így a pirosat is. A vendégek innentől kezdve még nehezebb helyzetben voltak, sorsukat pedig megpecsételte a hajrá kezdetén szerzett újabb hazai gól. A 82. percben Radó András lépett ki, s a 16-oson belülre betörve önzetlenül lepasszolta a labdát Ihrig-Farkas Sebestyénnek, akinek nem volt nehéz dolga bevenni a fehérvári kaput. S ezzel be is állította a 2-0-s végeredményt. A Vasasnak eddig hat döntetlenje volt négy vereség mellett, a 11. fordulóban lett meg az első győzelme. Mindezt Kondás Elemér vezetőedző a következőképpen kommentálta: „Ez már úgy kellett, mint tanyára a villany.”

A fehérvári szurkolók nem voltak tréfás kedvükben. Amikor a lefújás után a csapatkapitány, a válogatott Fiola Attila odament a lelátóhoz hozzájuk, sörrel locsolták le. Fiola már nem először járt így – igaz, korábban fejbe is dobták egy pohár sörrel...