Hol van már Köln? Többszörös sokkhatás alá került Michael Boris

Jegyezzük meg, épphogy meghaladta a kétezret a nézőszám, s több száz drukker a fővárosból érkezett, hogy az Újpestet támogassa.

Fehérváron ismét kiábrándulás övezi a futballt.

Pedig emlékezhetünk, a Köln elleni visszavágón még az volt a gond, hogy kicsi a stadion, nem jutott mindenki belépőhöz.

Nehéz magyrázatot találni arra, ami a Vidinél történik. A nyáron visszatért – éppen Újpestről Zivzivadze –, alaposan megerősítették a csapatot, s noha az egyik erősség, Petrjak távozott, jött helyette a válogatott Schön Szabolcs, mégsem jönnek az eredmények.

A Fehérvár szombaton a Vasashoz látogat, s ha nem nyer, tényleg ismét a kiesés réme fenyegeti.

Megszenvedett a sikerért az Újpest

Milos Kruscsics, az Újpest edzője persze elégedett volt.

– Számítottunk arra, hogy nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, hiszen a Fehérvár győzelemre éhesen várt ránk Sóstón. Nagyon jó játékosai vannak az ellenfélnek.. Nem taktikai hibákat vétettünk, hanem egyéni problémák voltak, de ezeket sikerült kiküszöbölni, majd utána már az ellenőrzésünk alatt volt a találkozó. A második félidőre már több helyzetünk is volt, bár itt is nagyon támadó szellemben lépett fel a Vidi. Ekkor az volt a célunk, hogy megőrizzük az eredményt, majd lépésről-lépésre építettük fel a saját támadójátékunkat, ahogy megnyíltak a terek előttünk. A játékosoknak elmondtam a szünetben: ez egy olyan meccs, amit végig kell melózni és bizony szenvedni kell a győzelemért! Tanultunk a Kecskemét elleni meccsből, ahol szintén nem játszottunk rosszul, de szinte a semmiből kaptuk a gólokat. Most megragadtuk a lehetőséget és meg is nyertük a mérkőzést! Nagyon örülünk a három pontnak – összegzett az újpestiek szerb mestere.

Borítókép: Zivzivadze a mezébe temetkezik. Nem akart visszatérni Fehérvárra... (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)