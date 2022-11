Cristiano Ronaldo megint dühbe jön? Íme, az újabb ok

Cristiano Ronaldo sok tekintetben a világ egyik legismertebb sportolója, s leginkább felismerhető mozdulatai közé tartozik a sajátos gólöröm is, amelyet jellemzően bemutat egy-egy találat után. A portugál világklasszis Katarban kifejezetten zokon vette, amikor a ghánai Osman Bukari ellopta az ünneplést. Kedd hajnalban az NFL-ben is terítékre került Cristiano Ronaldo gólöröme, a Pittsburgh Steelers elkapója, George Pickens mutatta be.

Cristiano Ronaldo gólöröme, bemutatja: George Pickens (Fotó: Getty Images via AFP/Dylan Buell)

Cristiano Ronaldo gólörömét Katar is megcsodálhatta már, igaz, nem csak az eredeti kiadásban. A portugál sztár nem is díjazta, amikor a csapata ellen gólt szerző Osman Bukari mutatta be a mozdulatot, noha a ghánai játékos állítja, nem akart tiszteletlen lenni.

El festejo de BUKARI y la reaccion de Cristiano 😂😂😂 pic.twitter.com/JD1b8konCS — Facundo Saravia (@cf_saravia) November 24, 2022

Talán Ronaldo reakciója is más lett volna, ha nem Portugália győzelméért kellett volna izgulnia, mindenesetre azt nem tudja megállítani a portugál sztár, hogy a legkülönbözőbb helyeken előkerüljön az ünneplős mozdulata.