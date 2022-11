Gazdag Dániel Chiellini és Bale ellen lehet bajnok

Gazdag Dániel lehet az első magyar labdarúgó, aki pályára lép az MLS döntőjében. 2020-ban Németh Krisztián bajnoki címet ünnepelhetett a Columbus Crew játékosaként, de a Seattle Sounders elleni finálét a kispadról nézte végig. Lényegében biztosra vehető, hogy az idény álomcsapatába is beválasztott Gazdagra nem ez a sors vár szombaton, a Los Angeles FC ellen.

Bár a bajnokság végi rájátszás Európában szokatlan, Gazdag Magyarországon átélt már hasonló, közvetlenül az NB I győzteséről döntő meccset, amikor 2017-ben a Honvéd az utolsó fordulóban győzte le a rivális Videotont.

– Akkor jól alakult a forgatókönyv, az utolsó fordulóra maradt a döntés, a Honvéddal úgy fogadtuk a Fehérvárt, hogy egy pont is elég nekünk az aranyéremhez. A mérkőzés előtti napok különleges hangulatban teltek, tisztában voltunk vele, hogy ezen a kilencven percen múlik minden. A meccset megnyertük, máig kiráz a hideg, ha eszembe jut, milyen élményben volt részem. Remélem, hamarosan azt is tapasztalom, milyen érzés az Egyesült Államokban bajnoki címet ünnepelni – mondta Gazdag a Nemzeti Sportnak.

A magyar futballista kiváló idényt tudhat maga mögött, az alapszakaszban huszonkét gólt lőtt, majd betalált a címvédő New York City ellen főcsoportdöntőben is.

A huszonkettőből egy a Los Angeles FC ellen érkezett, a 2-2-re végződött májusi alapszakaszmeccsen gólpasszt is adott. Azóta két neves játékossal is erősített az LAFC, az Európa-bajnok Giorgio Chiellini is próbálja majd megállítani Gazdagék támadósorát, és Gareth Bale is pályára lépne a finálét hazai pályán vívó csapatban, bár a walesi játékos a rájátszás korábbi meccseit sérülése miatt kihagyta.

A Philadelphia Union mindent megtett, hogy saját játékosai is otthon érezzék magukat Los Angelesben.

– Kedd óta Los Angelesben vagyunk, ráadásul a klubvezetők voltak olyan kedvesek, és elutaztatták a családtagjainkat is, fizették a repülőjegyüket és a szállásukat. Már az idefelé út is vidáman telt, a különgépünkön egy hely sem maradt üresen. A családos játékosoktól még azt is megkérdezték, egy vagy két szobát szeretnének-e, én kettőt kértem, mert úgy voltam vele, ha esetleg péntekről szombatra a kisebbik fiam, Maxim nem aludna jól, átmegyek a másikba, mégse fáradtan ébredjek a nagy meccs reggelén – árulta el Gazdag.