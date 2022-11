Kilencven gól, döbbenetes idénycsúcs a magyar kézilabdában

A védekezéssel egyik csapat sem törődött különösen, a meccs elejétől potyogtak a gólok. Az FTC sokáig vezetett, s nemcsak egy-egy góllal, hanem eleinte hárommal is, a Veszprém a 12. percben fordított. A zöld-fehérek sokáig ezután is tartották a tempót az esélyesebb ellenféllel szemben, de azért érvényesült a különbség. Már szünetre olyan részeredmény alakult ki (25-21), ami végeredménynek is megtenné.

Az 50. perc környékén eljátszhattunk a gondolattal, hogy akár a száz gól is összejöhet, de aztán visszavettek a gólgyártásból a csapatok, különösen a hazaiak, akiknél a hajrára a fiatalok is lehetőséget kaptak. Végül 50-40-re győzött a Veszprém, ami idénycsúcs, s nem csak a magyar bajnokságban.

A Bajnokok Ligájában inkább már az a szokatlan, ha a győztes csapat nem éri el a harminc gólt, a negyven azonban már ott is ritkaság, az ötven pedig elérhetetlennek tűnik. A 2022–23-as évadban a BL-ben a B csoportban a Kielce–Kiel meccsen született a legtöbb gól, amikor a lengyel csapat 40-37-re nyert.

A zömében magyarokra építő FTC jól állta a sarat Európa egyik legjobbjával szemben, de azért azt is leszűrhettük, hogy mi a különbség az ígéretes és az érett, profi játékosok között.

A Veszprém kilenc forduló után is százszázalékos, a Fradi öt győzelemmel és négy vereséggel a hatodik.

Borítókép: Andreas Nilsson 11 góllal volt a legeredményesebb (Fotó: Földi Imre)