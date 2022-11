Nem kap pluszjuttatást a nagykövetté kinevezett Gyurta Dániel

– Mit takar az, hogy rendkívüli és meghatalmazott?

– Utazó nagyköveti pozíciót jelent, egészen konkrétan a nemzetközi olimpiai mozgalommal való kapcsolattartásért felelős nagyköveti megbízatást. Az eddigi sportdiplomáciai feladatkörömhöz képest ez újabb lépcsőfok, hiszen ezzel a nemzetközi színtéren is jelentősen bővülnek a teendőim. A magyar sport meghosszabbított kezeként, utazó nagyköveteként külföldön képviselem a hazámat és a magyar olimpiai mozgalmat.

– Ezen a világ minden táját értsük, vagy elsősorban Lausanne-t, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság székhelyét?

– Elsősorban Lausanne-t. A nagyköveti kinevezés elősegíti, hogy még hatékonyabban képviselhessem külföldön a magyar sportot. Olimpiai bajnok vagyok, tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ám nagykövetként dolgozni és segíteni Magyarországot még többet jelent. Kifelé is, és persze nekem is megtiszteltetés. Úgy vélem, hogy Novák Katalin elnök asszony és Szijjártó Péter miniszter úr a kinevezéssel az eddigi munkámat is elismerte.

– Eddig főtanácsadóként dolgozott Szijjártó Péter mellett. Mi tartozott a feladatköréhez, és a kinevezésével hogyan bővül a munkaköre?

– Lassan több mint négy éve koordinálom a Külügyminisztériumhoz kapcsolódó sportügyeket, elsősorban azokat, amelyek a külképviseleteken és a sportdiplomácián keresztül kapcsolódtak az intézményhez. Ezek a feladatok megmaradnak, azonban a kinevezésnek köszönhetően mostantól másfajta rangban képviselhetem a magyar sportot itthon és külföldön egyaránt. Tulajdonképpen sportolóként is ezt tettem, hiszen a szívem fölött ott volt a magyar címer, és azért dolgoztam, hogy Magyarországnak szóljon a Himnusz a világversenyeken. Nagykövetként új minőségben folytathatom az ország, a magyar sport képviseletét. A kinevezésnek hála még több helyen sokkal intenzívebben tudom majd tartani a kapcsolatot a nagy nemzetközi szövetségekkel, ami jelentős versenyelőnyt jelenthet a hazai sportdiplomáciának.

– A munkakörének bővülése, az, hogy nagyköveti rangot kapott, jár pluszjuttatással?

– Semmiféle anyagi pluszjuttatással nem jár. Ahogy mondtam, ez lehetőség, aminek hála még hangsúlyosabban, még aktívabban képviselhetem a magyar sportot és végezhetem a sportdiplomáciai érdekérvényesítést a nemzetközi porondon.

Borítókép: Gyurta Dániel újabb lépcsőfokot lépett (Fotó: Metropol/Nagy Zoltán)