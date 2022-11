Oftedalék életben tartották a magyar reményeket

A címvédő norvég válogatott a vártnál komolyabb kihívással szembesült Svédország ellen. Az első félidőben többször is két góllal vezetett Svédország, a szünet után a kapuban feljavuló Katrine Lunde, és a végig egyenletes, jó teljesítményt nyújtó beálló, Vilde Ingtad vezérletével Norvégia kiharcolta a győzelmet. A hajrában Svédország többször is szorosabbá tehette volna az eredményt, de Nathalie Hagman lerohanásból és hetesből is rontott, így a svédek a dánok után a norvégokkal szemben is alulmaradtak.

A norvég győzelemmel eldőlt, hogy az eddig százszázalékos címvédőnek már egy pont is elég az elődöntőbe jutáshoz, ezt az egyet hétfőn Szlovénia ellen szerezheti meg. Nem lenne baj, ha az egyből, két pont lenne.

Amennyiben a magyar válogatott hétfőn legyőzi Svédországot, és Norvégia is két pontot szerez Szlovéniával szemben, a középdöntő utolsó fordulójában ki-ki meccset játszhatna a magyar és a szlovén válogatott. A tét a csoport negyedik, szerencsés esetben a harmadik helye lenne.

Túl sok a feltételes mód, de még van matematikai esély a magyar célok elérésére, az Európa-bajnokság első nyolc csapata közé kerülésre.

Női kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, I-es csoport, eredmények: Dánia–Horvátország 26-17, Norvégia–Svédország 27-25.

A csoport állása: 1. Norvégia 6 pont/3 mérkőzés (91-70), 2. Dánia 6/4 (106-95), 3. Szlovénia 4/3, 4. Svédország 2/3 (81-74), 5. Horvátország 2/4 (79-102), 6. Magyarország 0/3.

A magyar válogatott legközelebb hétfőn, Svédország ellen játszik az Európa-bajnokságon.