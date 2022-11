Portugál önbizalom: már a meccs előtt másnak ajánlják a győzelmet

Ahogy 2018-ban is, úgy Brazília és Svájc ismét egy négyesbe került. Akkor 1-1-re végeztek egymással, ezúttal viszont alighanem szeretnék elkerülni ezt az eredményt, tekintve, hogy egy győzelem továbbjutást érhet bármelyiküknek. Brazíliának a siker mellett arra is szüksége van, hogy a másik mai meccsen Kamerun ne verje meg Szerbiát, a svájciak pedig akkor lesznek nyolcaddöntősök, ha nyernek, emellett pedig Szerbia nem bizonyul jobbnak Kamerunnál.

Az ötszörös vb-győztes dél-amerikaiak dolgát megnehezíti, hogy Szerbia 2-0-s legyőzése vezéráldozattal járt, Neymar megsérült, és a jobbhátvéd Danilo is erre a sorsra jutott, várhatóan egyikük sem lép már pályára a csoportkörben, de a torna későbbi szakaszában várhatóan bevethetőek lesznek. Richarlison, Vinícius, Raphinha és Rodrygo viszont ott lehet Svájc ellen is a csapatban, és természetesen Murat Yakin is tudja, Brazília legnagyobb csillaga nélkül sem fog megremegni.

– Kiváló játékosaik vannak, ez még a középső védőikre és a kapusukra is igaz. Azért vannak itt, hogy megnyerjék a vb-t, sőt, ez szinte elvárás velük szemben – helyezett nyomást az ellenfélre a svájciak trénere, aki azt is elárulta, Richarlison a szerbek elleni akrobatikus találatának láttán még ő is füttyentett.