A lengyel tizenegyesölőről dalt írtak Londonban + videó

Szczesny nem tegnap kezdett szakosodni a büntetők védésére. Korábbi állomáshelyén, a londoni Arsenalnál dalt is írtak róla vagy inkább neki a csapattársai és a szurkolók.

Szczesny a Juventusnál eddig nem futott be jelentős karriert, ennek több oka is van. A torinói öltöző az utóbbi években hemzsegett a sztároktól és a markáns egyéniségektől. Cristiano Ronaldo mellett, a már távozott Gianluigi Buffon mögött, illetve után a lengyel kapusnak nem volt könnyű érvényesülnie. A hibák nem tettek jót Szczesny torniói megítélésének. Az előző szezonban több bakija is felkerült a különböző videómegosztó oldalakra, az egyik Szczesny Ronaldinhónak képzelte magát címen futott be karriert a Youtube-on. Az Udinese elleni meccsen ugyanis a lengyel kapus utolsó emberként elkezdett cselezgetni, és ennek rossz vége, gól lett.

Nyilván nem a bakik miatt, de Szczesny megpróbált jó pontokat szerezni a Juventus szurkolóinál, amikor azt ígérte meg, hogy a klubnál kialakult káosz, a teljes vezetőség lemondása nem rengeti meg a bizalmát, és továbbra is hűségesen szolgálja a Zebrákat. – Nagyon szomorú a helyzet, Andrea Agnelli elnök nagyszerű ember. A futballélet megy tovább, mi, játékosok továbbra is mindent beleadunk, hogy segítsük a csapatot, ez a káosz ellenére sem változik – mondta az olasz sajtó képviselőjének a lengyel válogatott kapusa.

Lengyelország a katari vb nyolcaddöntőjében a címvédő Franciaország ellen játszik majd.

