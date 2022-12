Bíró Blanka nyerte meg a Fradinak a Győr elleni rangadót

Azon a bizonyos áprilisi aranycsatában kis híján összeverekedett egymással a két edző, a fradista Elek Gábor és győri kollégája, Ambros Martín, végül a Ferencváros 29-24-re legyőzte az ETO-t. De mivel az „odavágón” 25-20-ra a Győr nyert, a jobb gólkülönbségének köszönhetően is visszahódította a bajnoki címet. Idén még korai taglalni az aranyesélyeket, mindenesetre a nagy tét nem mélyítette az árkokat a két edző között, a kötelező kézfogásnak nem volt különösebb mellékzöngéje, hanem aztán a hivatalos bemutatásnál a hazai tábor hatalmas füttykoncertet rendezett Ambros Martín neve hallatán.

Fergeteges hangulatban kezdődött a meccs, az első négy akcióból gól született, az ötödiknél Sandra Toft védte a fradista szélső, Angela Malestein lövését. Az ETO a rendezetlen védelem ellen szélső befutásokkal operált (Schatzl nagyon élt), Stine Oftedal olykor végigszlalomozott a pályán, ahogy ő tudja és szereti, és az átlövő játék volt pontos és határozott. Az FTC több hangszeren játszott: a nehéztüzér Emily Bölk mellett a beálló, Dragana Cvijics, sőt, az Eb all star csapatának tagja, Klujber Katrin és a tapasztalt irányító, Andrea Lekics is meg-megvillant. Na meg a kapuban Janurik Kinga: a válogatott kapus a kilencedik percben hetest, majd ziccert védett. Csak rajta múlott, hogy ne vezessen egynél több góllal az ETO, 7-5-ös vendégelőny helyett 7-6-os hazai vezetés alakuljon. Villámgyorsan változott a felállás: Oftedal és Nze Minko felfedezte és kihasználta a sebezhető Fradi-védelem gyengeségeit. 14-10-es vendégelőnynél kért időt Elek Gábor, és ez hatott, bár a nem éppen bombaformában levő ETO is kellett ahhoz, hogy ne nyíljon, hanem záródjon az olló a csapatok között. Lélektanilag fontos pillanatokban szerzett gólokkal tapadt a címvédőre, feljött egy gólra a Fradi, és a félidő utolsó percében labdája volt az egyenlítéshez, de technikai hibát vétett. 16-15-ös győri vezetéssel ért véget az első harminc perc.

Anne Mette Hansen gólja vezette fel a második félidőt, de utána elsöprő gólokkal fordított a Fradi. A nagy rohanásban megzavarodott az addig biztos lábakon álló Győr, és a meccs során először két, majd azon nyomban három góllal vezetett a Janurik Kinga helyett a kapuba Bíró Blankát becserélő trónkövetelő. Martín sem értette, miért borult fel az első félidőben több-kevesebb sikerrel működő mesterterve. Szűk nyolc perc alatt a Fradi átrobogott az ETO-n. Tombolt a hazai tábor. Ahhoz képest, hogy 14-10-re még a Győr vezetett… Innen fordított az eksztázisban játszó Ferencváros. A hatgólos hazai előny emberi számítás szerint elég kellett volna hogy legyen a győzelemhez, de a Győr csiholt egy újabb fordulatot a meccsbe. Illetve csiholt volna, de Bíró Blanka késleltette, nem hagyta, hogy a bajnok visszajöjjön a mérkőzésbe. A hosszú sérülése után visszatérő kapus szinte mindent védett, a Győr nem tudott újítani. 32-26-ra nyert a Fradi.

A Győr 2019 decemberében nyert legutóbb a Ferencváros otthonában. Az idei vereség akár a bajnoki címébe is kerülhet az ETO-nak, ha csak jövő tavasszal hazai pályán nem nyer hét góllal a Ferencváros ellen.

Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO 32-26 (15-16)

Borítókép: Bíró zseniálisan védett (Fotó: Nemzeti Sport)