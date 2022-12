Ez tényleg Ázsia vb-je, a múlt alapján már eldőlt, ki nyer

Másodszor ad otthont Ázsia a labdarúgó-világbajnokságnak. Az első alkalommal Dél-Korea több szempontból is emlékezetes menetelésével döntött rekordot a kontinens, amely először adott csapatot az elődöntőbe. Akkor a nyolcaddöntőben két képviselője volt az ázsiai konföderációnak, Katarban viszont a vb-történelem során először három is bejutott a legjobb tizenhat közé: Japán, Ausztrália és Dél-Korea.

Most már az ausztrálok továbblépése is Ázsia sikere (Fotó: MTI/EPA/Rolex Dela Pena)

Japán ráadásul megnyerte csoportját, erre ázsiai csapat továbbra is csak ázsiai világbajnokságon volt képes. A japánok mellett a másfél évtizede már az ázsiai zónához tartozó Ausztrália is két győzelemmel zárta a csoportkört, de még két búcsúzó, Szaúd-Arábia és Irán is letette a névjegyét egy-egy sikerrel, különösen a szaúdiak argentinok elleni sikere volt emlékezetes.

Csak a rendező Katar rontja az ázsiai összképet nulla pontjával.

Az afrikaiak is jól szerepeltek: 2014 után másodszor jutott két csapatuk a kieséses szakaszba, s a kontinens valamennyi képviselője nyert meccset Katarban. Marokkó ráadásul megnyerte csoportját, erre a XXI. század korábbi világbajnokságain egyetlen afrikai válogatott sem volt képes.

A nyolcaddöntős mezőny felét európai csapatok alkotják, az Európán kívüli helyszínt figyelembe véve ez sem rossz mutató. A két amerikai konföderáció összesen három helye viszont csalódás. Mexikó 1994 óta valamennyi vb-n bejutott a legjobb tizenhat közé, ez a hosszú sorozat megszakadt Katarban, így a CONCACAF-zónából már csak az Egyesült Államok csapata maradt versenyben.