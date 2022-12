Film készült a 101 éves, ötszörös magyar olimpiai bajnokról + videó

A tornasportban ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes 2002-ben papírra vetette az önéletrajzi könyvét (Egy olimpiai bajnok három élete), tavaly januárban pedig, a 100. születésnapjához igazítva a Dávid Sándor, Dobor Dezső szerzőpáros írta meg a legendás bajnoknő élettörténetét. A KELETI 100 „Mert szeretek élni…” című könyvet több mint száz darab fekete-fehér és harmincoldalnyi színes fotó tette teljessé. Idén pedig film is készült a világ legidősebb élő olimpiai bajnokáról, a Nemzet Sportolójáról, „Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes” című portré-dokumentumfilm, amelyben korabeli filmkockákon is láthatjuk és a korábbi televíziós interjúi is visszaköszönnek. Az Izraelben letelepedett Keleti Ágnes az 1983-as budapesti torna-világbajnokságra hazalátogatott, és akkor hosszabb interjút adott a Magyar Televíziónak.

Keleti Ágnes a kamera előtt Fotó: Budapest Film