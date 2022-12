Meglepő lépés Wolfftól: olyat mondott Verstappenről, amit még sosem

Verstappen megkapja, ami jár A Nemzetközi Automobil-szövetség ma (pénteken) 21.30-kor Bolognában tartja meg a díjátadó gáláját, ahol az FIA égisze alá tartozó kategóriák legjobbjait megjutalmazzák. Max Verstappen is most veheti át a második világbajnoki címért járó trófeáját, rajta kívül pedig a Formula–1-es pilóták közül a pontversenyben második helyen végzett Charles Leclerc (Ferrari) és Sergio Pérez (Red Bull) is hivatalos az ünnepségre.