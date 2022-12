Vigasz az ETO-nak a Fradi-meccs után: Cvijics csak egy van

Váratlan is volt meg nem is az FTC magabiztos, 32-26-os győzelme a Győr ellen. Váratlan egyrészt, mert mégis csak az ETO a címvédő, és összességében még ma is talán erősebb csapat, másrészt a szünetben még vezetett egy góllal a Népligetben. S mégsem váratlan, mert az ETO-nak vendégként mumusa a Fradi, legutóbb 2019 decemberé­ben nyert a fővárosiak otthonában.

Egyik csapatnak sem maradt túl sok ideje pihenni a következő feladatra, szombaton már mindkettő pályára lép a Bajnokok Ligája kilencedik fordulójában. Sommásan mindkettő kötelező győzelem előtt áll, a Ferencvárosnak valamivel könnyebb dolga lesz. Elek Gábor csapata az A csoportban a nulla ponttal utolsó DHK Baník Mostot fogadja. Hazai pályán végképp nem okozhat gondot a cseh csapat, amelyet vendégként is legyőzött 19 góllal.