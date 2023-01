Bánhidi miatt több esélye lehet a szélsőinknek a dánok ellen

A 2020-as Európa-bajnokságon találkozott legutóbb a magyar és a dán férfi-kézilabdaválogatott. Az akkor Gulyás István vezette, a sérült Bodó Richárdot, Lékai Mátét és Ancsin Gábort nélkülöző magyar csapat ellen csak egyszer, az 58. percben vezetett először Dánia, a vége 24-24 lett.

Három éve Bóka Bendegúz kellemes meglepetést keltett: a Balatonfüred szélsője a Portugália elleni középdöntőig hibátlan lövőteljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet a svédországi Eb-n. Dánia ellen is lehetett rá számítani, Bóka két gólt szerzett a skandináv sztárcsapat ellen. A füredi játékos szerint idén is kőkemény mérkőzés vár a magyar válogatottra a vb-címvédő Dánia ellen (tv: szerda, 18.00, M4 Sport). – Bitang erős a dán válogatott, minden poszton világklasszis áll Nikolaj Jakobsen szövetségi kapitány rendelkezésére. Nehéz, de természetesen nem lehetetlen küldetés előtt állunk – mondta a korábban Szegeden is játszó Bóka.

A 29 éves veszprémi születésű játékos komoly taktikai harcra számít a szerdai találkozón, és úgy véli, akár több szerep juthat a magyar szélsőknek, ha a dán védők középen tömörülnek, és megpróbálják megakadályozni a beálló, Bánhidi Bence megjátszását. – Elképzelhetőnek tartom, hogy a dán védők elsősorban arra koncentrálnak, hogy megakadályozzák a beálló megjátszását, így akár több lehetőségünk adódhat a széleken – mondta Bóka. Hozzátette, hogy minden apró esélyt, lehetőséget, vagy ahogyan ő fogalmazott, morzsát meg kell ragadni a vb-címvédő ellen a bravúr érdekében.

A Magyarország–Dánia mérkőzés győztese a Spanyolország–Norvégia párharc továbbjutója ellen folytatja a vb elődöntőjében.

Borítókép: Bóka Bendegúzból akár főszereplő is lehet a dánok ellen (Fotó: MTI)