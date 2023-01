Elhunyt az olasz futball legendája, Gianluca Vialli

Sajnos a rossz hírre számítani lehetett: 58 éves korában elhunyt Gianluca Vialli, az olasz futball legendája. A világ a hét elején búcsúzott el a brazil Pelétől, és most újra gyászol. Gianluca Vialli korszakos egyénisége volt az olasz és az egyetemes labdarúgásnak, játékosként és menedzserként is maradandót alkotott. A profi pályafutását 1984-ben a Sampdoriában kezdte, végül 85 bajnoki gólt szerzett, három Olasz Kupát, Serie A-t és Európai Kupagyőztesek Kupáját nyert a klubbal, majd 1992-ben akkor világcsúcsnak számító összegért, 12,5 millió fontért a Juvenushoz szerződött. A torinói csapatban megnyerte az Olasz Kupát, a Serie A-t, az Olasz Szuperkupát, a Bajnokok Ligáját és az UEFA-kupát.

Négy évvel később az angol Chelsea játékosa lett, és 1998 elején játékosmenedzsernek nevezték ki. A londoni kékek 1998-ban Kupagyőztesek Kupáját és Ligakupát nyertek, majd a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid elleni győzelemmel az UEFA Szuperkupát is Londonba vihette csapatával. A játékospályafutása 1999-ben ért véget, a Chelsea-ben 83 tétmérkőzésen negyven gólt szerzett.

Az olasz válogatottban 59 mérkőzésen 16 gólt lőtt, részt vett az 1986-os mexikói és az 1990-es itáliai világbajnokságon, valamint az 1988-as németországi Európa-bajnokságon is.

Öt éve szenvedett hasnyálmirigy-daganatban, és bár két éve bejelentette, hogy meggyógyult, a betegsége tavaly kiújult. December közepén jelezte, hogy ideiglenesen felfüggeszti az Olasz Labdarúgó-szövetségnél végzett munkáját, kórházba vonul, és minden energiáját arra használja, hogy ismét leküzdje a betegségét. Sajnos nem sikerült.

Borítókép: Gianluca Vialli öt éve küzdött a súlyos betegséggel (Fotó: AFP/Valery Hache)