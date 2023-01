Felelőtlen apja vetette be a 12 éves gyerekfutballistát az élvonalban

Alacsonyabb ligákban megesett már, hogy 11 éves gyereket küldtek pályára a felnőttek közt (Eric Godpower Marshall ennyi idősen játszott a libériai negyedosztályban 2021-ben), de az abszolút kuriózum, hogy élvonalbeli bajnokságban Mauricio Baldivieso három nappal a 13. születésnapja előtt lépett pályára. A furcsa eset 2009. július 19-én történt a bolíviai bajnokság La Paz–Aurora (1-0) meccsén, amelyen a vendégcsapatban debütált a gyermek- és a serdülőkor határán táncoló fiú.

Nem sült el jól a bemutatkozás, az utolsó tíz percre pályára küldött Baldivieso öt percen belül egy kemény belépő áldozata lett, ami után hosszasan elterült a földön. Korabeli beszámolók szerint el is sírta magát, a pályán pedig csetepaté alakult ki, mivel az Aurora játékosai nehezményezték a La Paz védője, Henry Alaca alattomos szabálytalanságát a fiúval szemben.

A 12 éves Mauricio Baldivieso debütálása:

A felelősség persze elsősorban az Aurora vezetőedzőjét terhelte, annál is inkább, mert a csapatot irányító Julio César Baldivieso egyben az édesapja is volt Mauriciónak. Nem lehet azt mondani, hogy ne tudta volna, mit csinál, hiszen az idősebb Baldivieso a bolíviai futball ismert alakja, a 85 válogatottságával a nemzeti top tízben szerepel, s megjárta a dél-amerikai válogatottal az 1994-es világbajnokságot is. Edzőként a fiával azonban elvetette a sulykot, Bolíviában is sokan megdöbbentek a még csak 12 éves játékos szerepeltetése miatt, az Aurora vezetősége pedig a meccs után úgy döntött, hogy Mauriciót eltiltja az élvonalbeli mérkőzésektől.

Baldivieso az amerikai Freddy Adu sorsára jutott

Ezen Julio César Baldivieso annyira kiakadt, hogy öt nappal később felmondott vezetőedzőként, és a fiát is elvitte a klubtól. – Sajnos sok embernek nem tetszett Bolíviában a fiam debütálása, de nem fognak arra kényszeríteni, hogy ne vegyem számításba őt. Mauricio megüti a szintet, ezt a televíziós felvételek is bizonyítják, nem csak úgy kitaláltam – háborgott az edző-édesapa a távozásakor. Azért némi elfogultságra vall, hogy a 12 éves Mauricio Baldivieso a futballban jelentőségteljes tízes mezt viselhette rögtön a bemutatkozásakor.

Az extrém fiatalon bevetett Baldivieso pályafutása nem teljesedett ki. Napjainkban még mindig csak 26 éves, most kellene a csúcson lennie, ehelyett 2018 óta csapata sincsen, gyakorlatilag befuccsolt a karrierje, noha 2011-ben az apjával együtt visszatért az Aurorához, s még mindig csak 15 évesen 19 bajnokin három gólt szerzett a bolíviai élvonalban, tehát minden bizonnyal meg volt áldva tehetséggel.

Sokat emlegetett csodagyerek volt az Egyesült Államokban Freddy Adu is, aki szintén eltűnt a süllyesztőben. A hollywoodi túlzással egykor az új Pelének titulált támadó 14 évesen már az MLS-ben játszott, 2007-ben a Benfica igazolta le, ahol nem tudta megvetni a lábát, majd egyre alacsonyabb színvonalú csapatokban kötött ki, jelenleg 33 évesen klubja sincsen.

A Premier League-ben külön öltözőt kapott a legifjabb

Nem véletlen, hogy a legtöbb profi bajnokságban védik a még gyermekkorú játékosokat a felnőttfutballtól, bár e tekintetben engedményeket látni az utóbbi időben. A Bundesligában 2020-ban vitték le a minimum korhatárt 17 évről 16-ra, így lett mindössze egyetlen nappal a 16. születésnapja után a Dortmund támadója, Youssoufa Moukoko a bajnokság valaha volt legfiatalabb játékosa. Ő mondjuk megérett a feladatra, a jelenlegi idényben már hat gólja van, októberben betalált a Bayern München elleni rangadón, és bekerült a német válogatott katari vb-keretébe is.

Youssoufa Moukoko a Dortmund és a német futball nagy ígérete Fotó: Europress/AFP/Jürgen Fromme

Angliában ennél is alacsonyabb a korhatár, szeptemberben az Arsenal támadó középpályása, Ethan Nwaneri mindössze 15 évesen és 181 naposan debütált a Premier League-ben. Hogy ez mennyire szokatlan volt? A rekorddöntés miatt történelmi, Brentford ellen 3-0-ra megnyert meccsen az egy percre becserélt Nwaneri külön öltözőt kapott, ugyanis az angliai gyermekvédelmi szabályok miatt nem vetkőzhetett a felnőtt csapattársaival egy légtérben.

Az NB I Benjáminja válogatottságig vitte

Érdeklődésünkre a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) megerősítette, hogy az NB I-ben 16 év a minimumkorhatár hosszú ideje, de nem mindig volt így. 1906. április elsején Horváth József 15 és fél évesen már a válogatottban játszott, amivel ő a nemzeti csapat csúcstartója, s ezekben az időkben nem volt ritka, hogy hasonlóan fiatalok játszottak magas szinten, de az adatok hiányossága miatt nem tudni, hogy ki volt az 1901-ben alapított NB I-ben a legifjabb játékos.

Tekintve, hogy Puskás Ferenc például 16 volt, amikor bemutatkozott a Honvédban, az még így is biztosnak tűnik, hogy Horváth András az egyik legfiatalabb NB I-es futballista (a modernebb időkben mindenképp), aki 1995. augusztus 5-én 14 éves, 11 hónapos és 29 napos volt, amikor a Haladás színeiben bemutatkozott a Vác elleni hazai bajnokin. A vendégek 5-2-es vezetésénél, a 85. percben cserélte be őt Fedor Sándor, a szombathelyiek vezetőedzője.

Horváth András Ausztria ellen mutatkozott be a válogatottban Fotó: Reuters/Robert Zolles

– A hetedik osztályt fejeztem be, amikor a korosztályos válogatott kiválasztóján bekerültem a keretbe Halmosi Péterrel együtt. Akkoriban ez vidékiként nagy szó volt, amire Fedor Sanyi bácsi is felfigyelt, és már 1995 tavaszán edzhettem a nagyokkal – emlékezett vissza a kezdetekre Horváth András, aki a Haladás mellett a Sopron és a ZTE színeiben összesen 268 NB I-es meccsen játszott, Bozsik Péter kapitányságának az idején kétszer a válogatottban is pályára lépett, 2006-ban Ausztria ellen mindjárt bombagóllal mutatkozott be a nemzeti csapatban a Grazban 2-1-re megnyert találkozón.

Horváth András emlékezetes bombagólja a válogatottban:

Borítókép: Mauricio Baldivieso az Aurora mezében (Fotó: Twitter)