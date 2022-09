Az Arsenal 15 éves rekordere nem öltözhetett a csapattársaival

Az Arsenal 3-0-s győzelmet aratott a Brentford otthonában a Premier League 8. fordulójában, és amikor már minden eldőlt, a hosszabbításban cserélte be Mikel Arteta vezetőedző Ethan Nwanerit. A gyerekfutballista egyetlen percet töltött csak a pályán, mialatt a képességeit nehéz lett volna megítélni, de ezzel együtt is történelmet írt Angliában.

Azelőtt a Liverpool középpályása, Harvey Elliott volt a Premier League legfiatalabb pályára lépője, aki három évvel ezelőtt 16 évesen és 30 naposan mutatkozott be a Wolverhampton ellen. Nwaneri azonban most nemcsak az ő fiatalsági rekordját döntötte meg, hanem a komplett angol élvonalét, beleértve az 1992-ben indult Premier League-éra előtti időket is.

Az így számított csúcstartó Derek Foster volt, aki a Sunderland színeiben 15 évesen és 184 naposan játszott először az első osztályban 1964-ben. Az Arsenal nigériai származású, angol utánpótlás-válogatott játékosa azonban még rajta is túltett három nappal.

Érdekesség, hogy Nwaneri nyolc hónappal később született, mint hogy 2006-ban megnyitotta kapuit az Arsenal új stadionja, az Emirates Stadium. Neki az aréna előtt szobrot kapott Thierry Henry, a klub gólrekordere is csak egy bácsi lehet a múltból.

– Büszke vagyok, amiért az Arsenal meglépte ezt Nwanerivel – jelezte az Arsenal korábbi másik kiváló csatára, Ian Wright. – Sokan úgy gondolhatják, hogy csak szemfényvesztés egy ilyen fiatal játékost pályára küldeni, de azok az emberek, akik erről döntöttek, viccből sosem tennének ilyet. A srác nagyon komoly, 14 évesen már az U18-ban játszott.

A hírek szerint egyébként már a Manchester City és United, a Liverpool és a Chelsea is vadászik Nwanerire, tehát az Arsenal valódi kincset tarthat a kezében.

– Minden döntést a klub érdekében hozok meg – magyarázta Mikel Arteta vezetőedző, hogy miért adta meg ezt a lehetőséget Nwanerinek. – Ez nem rólam vagy a játékosról szólt, hanem arról, hogy hiszünk a tehetségében és abban, hogy hihetetlen mértékben fejlődhet a következő két-három évben. Amikor először találkoztam vele, egyből volt egy megérzésem, tetszett, amit láttam. Per Mertesacker és az akadémiai edzők elláttak információkkal, Eduval, a technikai igazgatóval is beszéltünk Ethanről, aki néhányszor már velünk edzett. A Brentford ellen sérülésekkel bajlódtunk, és úgy voltam vele, hogy ha most meglesz a lehetőségem rá, hogy pályára küldjem, akkor meg fogom tenni.

Az Arsenal híres arról, hogy rendkívül fiatal játékosoknak ad esélyt, Cesc Fabregas még 16 évesen és 177 naposan lett a klub legfiatalabb pályára lépője, a bajnokságban pedig sokáig Jack Wilshere birtokolta ezt a kitüntetést 16 évesen és 256 naposan. Nwaneri mintegy egy évvel fiatalabb most náluk.

Úgy hírlik, a csapaton belül Granit Xhaka vette pártfogásába a fiatal középpályást, és a 29 éves svájci is nagyon jó véleménnyel van Nwaneriről: – Épp végzem az edzőképzést, és vezettem már edzést az U16-os csapatnak. Lehetett látni, hogy hatalmas különbség van Ethan és a többi srác között. Ő nagyon különleges. Idősebbnek néz ki, mint amennyi. Beszéltem az egyik Brentford-játékossal, és amikor megtudta, hogy Nwaneri még csak 15 éves, teljesen kiakadt.

Olyannyira fiatal a ballábas Nwaneri, hogy lényegében még csak iskolásfiúnak számít, ösztöndíjat sem kaphat a 16. születésnapjáig, ami csak jövő márciusban esedékes. És ami ennél is extrémebb, hogy a Brentford elleni meccsre külön öltözőt kapott, ugyanis az angliai gyermekvédelmi szabályok miatt nem vetkőzhetett a felnőtt csapattársaival egy légtérben.

Borítókép: Ethan Nwaneri (jobbra) az Arsenal mezében (Fotó: Twitter/Arsenal)