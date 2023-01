Landinnal nem bírt Egyiptom – Dániával játszunk a vb-negyeddöntőben

A középdöntő záró találkozóján már a döntetlen is elég lehetett volna Egyiptomnak a csoportelsőségéhez. Dánia győzelmi kényszerben lépett pályára, de ez egyáltalán nem bénította meg a szinte hazai pályán játszó skandinávokat. Niklas Landin vezérletével villámrajttal kezdett Dánia, a Kiel olimpia-, világ- és Európa-bajnok kapusa parádézott a kapuban, elöl Matias Gidsel nem rontott lövést, Mikkel Hansen, a vb-n eddig halványabb zseni is felpörgött erre a meccsre. Tíz perc után már öt góllal vezetett Dánia, Egyiptom nem találta a megoldást a támadásban és védekezésben is hatékony ellenfelével szemben.

A veszprémi irányító sem tudott segíteni Fotó: EPA/Johan Nilsson

A kapuscsere sem segített Egyiptomon, a Veszprém irányítója, Yehia Elderaa igyekezett, de egyedül, illetve Ali Mohameden kívül nem volt értékelhető teljesítmény a legjobb afrikai csapatnál. 17-12-es dán előnnyel ért véget az első félidő.

A folytatásban Dánia biztosan őrizte az előnyét, a meccs eldőlt, Landin szenzációs teljesítménnyel fejezte be a mérkőzést. A veszprémi csapatkapitány, Rasmus Lauge nem talált a kapuba, a szintén veszprémi Elderaa négy gólt szerzett. Dánia 30-25-re nyert.

A magyar válogatott szerdán 18 órakor Stockholmban Dánia ellen játszik a világbajnokság negyeddöntőjében. A házigazda Svédország 20.30-kor Egyiptom ellen küzd meg a legjobb négy közé jutásért.