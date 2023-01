Verekedés helyett csak veréssel ért véget az észak-londoni derbi

Minden sorozatot figyelembe véve az Arsenalnak több mint hét éve nem termett babér a Tottenham Hotpsur vendégeként, a zajló idényben viszont csak kevesek tudták az Ágyúsok útját állni (a bajnokságban eddig mindössze egyszer kaptak ki). Az észak-londoni derbi első félidejében ez Antonio Conte csapatának sem sikerült.

A 7. percben a Spurs a saját tizenhatosánál veszített labdát, amit az Arsenal könnyen megbüntethetett volna, de Eddie Nketiah kissé elsiette a lövést, és Hugo Llorist találta el. Hét perc elteltével azonban már a világbajnok kapus sem tudott menteni, sőt valójában az ő hozzájárulásának köszönhették a vendégek a vezető góljukat. Thomas Partey indítását követően Bukayo Saka szinte az alapvonalig robogott a labdával, majd középre tette azt. A játékszer Ryan Sessegnonon megpattanva Lloris elé került, aki egy szerencsétlen mozdulattal a hálóba továbbította (0-1).

Az Arsenal nagy erőket mozgósított a második találat megszerzéséért: Martin Ödegaard egy távoli lövéssel tesztelte Llorist, míg Thomas Partey irtózatos erejű bombája a kapufán csattant. Előbbinek végül a gól is összejött, egy gyors ellentámadás végén, húsz méterről lőtte ki a bal alsó sarkot (0-2).

A Tottenham az első félidőben csak elvétve jutott el Aaron Ramsdale kapujáig. A 18. percben Szon Hung Min megdolgoztatta az angol hálóőrt, akinek aztán a játékrész végéig nem volt feladata. A lefújás előtt rákapcsolt a Spurs, aminek egy hatalmas Harry Kane-helyzet és Ramsdale-védés lett a vége.

A második félidő úgy folytatódott, ahogy az első befejeződött: Sessegnon lövésénél Ramsdale újabb bravúrt mutatott be. A folytatásban a Spurs játszott fölényben, de az Arsenal járt közelebb a gólszerzéshez. Nketiah a 69. percben végleg lezárhatta volna a mérkőzést, ám ezúttal is rossz megoldást választott. Több gól nem született, az Arsenal így a városi riválist is megverte. A Tottenham 33 pontjával maradt az ötödik helyen, Mikel Arteta gárdájának pedig nyolc pontra dagadt az előnye az élen, miután a második City szombaton 2-1-re elbukta a manchesteri derbit.

Az Arsenal győzelmét Richarlison és a Tottenham-szurkolók sem nézték jó szemmel, kis híján verekedéssel zárult a találkozó. De Arteta rendet tett, inkább ünnepelni vitte az övéit.

Premier League, 20. forduló:

Tottenham Hotspur–Arsenal 0-2 (0-2)

gólszerzők: Lloris (14., öngól), Ödegaard (36.)

További eredmények:

Aston Villa–Leeds 2-1

Manchester United–Manchester City 2-1

Brighton–Liverpool 3-0

Everton–Southampton 1-2

Nottingham–Leicester City 2-0

Wolverhampton–West Ham 1-0

Brentford–Bournemouth 2-0

Chelsea–Crystal Palace 1-0

Newcastle–Fulham 1-0 Az állás:

1. Arsenal 18 42-14 47 pont

2. Manchester City 18 46-18 39

3. Newcastle United 19 33-11 38

4. Manchester United 18 29-21 38

5. Tottenham Hotspur 19 37-27 33

6. Fulham 20 32-29 31

7. Brighton 18 35-25 30

8. Brentford 19 32-28 29

9. Liverpool 18 34-25 28

10. Chelsea 19 22-21 28

11. Aston Villa 19 22-27 25

12. Crystal Palace 18 17-26 22

13. Nottingham Forest 19 15-34 20

14. Leicester City 19 26-33 17

Leeds United 18 26-33 17

16. Wolverhampton 19 12-27 17

17. Bournemouth 19 18-41 16

18. West Ham 19 15-25 15

19. Everton 19 15-26 15

20. Southampton 19 17-34 15



Borítókép: Martin Ödegaard (balra) gólöröme (Fotó: AFP/Adrian Dennis)