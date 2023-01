Guardiola feladta, már nem érdekli a bajnoki cím a Premier League-ben

Az egyenlítéshez visszatérve: a 78. percben Rashford kilépett volna a védők közül, de egyértelműen lesen volt, így nem ért labdába, átengedte a mögötte, majd mellette loholó Bruno Fernandesnek, aki 17 méterről betekerte a labdát (1-1). Azt nem mondhatjuk, hogy a passzív lesen levő Rashford nem zavara volna a City védői, a történteket ide kattintva nézheti meg. Josep Guardiola, a kárvallott Manchester City menedzsere a mérkőzés után egyértelművé tette, hogy nem ért egyet a játékvezető döntésével, de azt is, hogy a vereséget nem ennek tulajdonítja:

– Les volt, teljesen egyértelmű. Ismerem a szabálykönyvet, de ez akkor is les. Más kérdés, hogy azzal is tisztában vagyok, milyen játékot nyújtottunk ma. Az, hogy ezt a gólt megadták, egy dolog, a nagyobb gond az, ahogyan futballoztunk. Mélyen a saját szintünk alatt játszottunk, így nem nyerhetjük meg a bajnokságot. Már nem is érdekel a Premier League. Nem érdekel a Ligakupa sem. Rengeteg trófeát nyertünk az elmúlt években, ezeket is megnyertük nemegyszer, így nem gond, ha most nem sikerül. Nem számít. Ami számít, az a játékunk, és ez kiábrándító volt most.

Fotó: AFP

A nyilatkozatból kiderül, hogy nem volt jó hete a katalán edzőnek és a csapatának, ugyanis néhány napja kiesett a Ligakupából, miután 2-0-ra kikapott a Southamptontól. Guardiolát manapság rengeteg kritikát kap, a bírálói szerint túlgondolja a taktikát, túlságosan is ravasz próbál lenni, ami nem vezet jóra. Különösen a Chelsea elleni bajnoki meccset hánytorgatják fel neki (bár a csapata 1-0-ra nyert), másfél hete ugyanis teljesen felforgatott csapatot küldött pályára, a legtöbb futballistáját idegen tőlük idegen posztokra tette, később bocsánatot is kért játékosaitól, különösen a bal oldali védő helyett jobb oldali támadóként bevetett Joao Cancelótól, akit akkor le is cserélt a szünetben.

Amúgy pedig korai még feladnia a bajnoki címről szőtt álmokat a Manchester Citynél. Igaz, az Arsenal öt ponttal vezeti előtte a tabellát, és ha vasárnap este megnyeri a londoni rangadót a Tottenham vendégeként, akkor ez a különbség nyolcra nő, ám ez nem minden. Az ősszel II. Erzsébet királynő halála miatt az Arsenal és a Manchester City összecsapását elhalasztották, így a két csapat még kétszer találkozik egymással, és ha Josep Guardiola együttese mindkétszer nyer, máris nyílttá válik a versenyfutás az aranyéremért.

Premier League, 20. forduló

pénteken játszották:

Aston Villa–Leeds United 2-1 (1-0)

szombaton játszották:

Manchester United–Manchester City 2-1 (0-0)

Brighton–Liverpool FC 3-0 (0-0)

Everton–Southampton 1-2 (1-0)

Nottingham Forest–Leicester City 2-0 (0-0)

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 1-0 (0-0)

Brentford–Bournemouth 2-0 (1-0)



vasárnap játsszák:

Chelsea–Crystal Palace 15.00

Newcastle United–Fulham 15.00

Tottenham Hotspur–Arsenal 17.30

Borítókép: Josep Guardiolát sok kritika éri manapság (Fotó: AFP)