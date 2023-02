A várandós győri kapust a visszavonult korábbi győri kapus helyettesíti

– Nagyon boldog vagyok, hiszen igazán várom már a várandósság előttem álló időszakát, hihetetlen érzés, hogy hamarosan igazi család leszünk férjemmel, másrészt nyilván furcsa érzés az, hogy a szezon vége előtt kiválok a csapatból. Mindenképpen szeretném megköszönni a klubvezetés támogatását. Hiszek a lányokban, hiszek ennek a fantasztikus közösségnek az erejében, hogy az idei szezonban minden célunkat közösen el fogjuk érni. Én itt leszek mellettük, és támogatom őket mindenben – mondta Silje Solberg.

A visszatérő kapus is nyilatkozott. – Nem kellett sokat gondolkodni a döntésen, hiszen a szívem már az első megkeresés után egyből azt súgta, hogy igent kell mondanom. Ezúton is gratulálok Siljének, és jó egészséget kívánok neki. A csapat szinte változatlan, mióta elmentem, igazából olyan érzés, mintha el sem mentem volna. A szezon során több csapat is megkeresett már, de én mindenkinek nemet mondtam. Győr olyan nekem, mint a második otthonom, a családom. Erre a hívásra egyszerűen nem tudtam nemet mondani. Azon leszek, hogy minden meccsen a legjobbamat nyújtsam, és hogy minden fronton győzedelmeskedjünk.

A Győr a hétvégén a dán Esbjerggel játszik fontos mérkőzést a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Borítókép: Leynaud újra a győri fedélzeten (Fotó: Nemzeti Sport)