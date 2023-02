Carlo Ancelotti bejelentette, mikor távozik a Real Madrid éléről

– Vinícius továbbra is fejlődik, ahogy az egész csapat – fogalmazott Ancelotti. – Megnyertük a Bajnokok Ligáját és a klub-vb-t, ezeknek a sikereknek ő is fontos részese volt. Képes a különbséget jelenti a meccseken, fontos gólokat lő. A Mallorca elleni vereség neki is fájt, de hajtotta a győzelem iránti vágy, és ezt meg is mutatta a pályán. Most kap egy kis pihenőt, aztán az Osasuna ellen visszatér. Nem mutatja a fáradság jeleit, de egy kis pihenés nem árt neki sem.

A Real Madrid legközelebb szerdán lép pályára a La Ligában az Elche ellen, a jelek szerint Vinícius Júnior nélkül, aztán szombaton látogat az Osasuna otthonába a bajnokságban.

Borítókép: Carlo Ancelotti önszántából nem távozna a Real Madrid éléről (Fotó: DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP)