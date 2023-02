Csercseszov megalázta, majd kiosztotta az egyik játékosát

A 0-0-ra végződött Kisvárda–Ferencváros mérkőzésen Carlos Auzqui a 60. percben Marquinhos helyére állt be, de bő fertályóra múltán már el is hagyta pályát. Nem sérülés miatt, hanem Sztanyiszlav Csercseszov őt is lecserélte a 76. percben, Wingót küldve be a helyére.

Szokatlan az ilyen döntés a labdarúgásban, azt is mondhatnánk, egy futballistát ennél jobban nem lehet megalázni. Először a társak sem értették, hogy mi is történik, miként az az M4 Sport videóján látható. Ám Csercseszovnak volt oka arra, hogy így járjon el.

Auzquinak a neki rendelt 16 percben egyetlen említésre méltó megoldása volt: egy könnyű passzt elhibázott és a kontrából a Kisvárda majdnem gólt szerzett.

– Előbb más játékosokról szeretnék beszélni, mert szeretem megtisztelni azokat a futballistákat, akik jól végzik a dolgukat a pályán. Nem azokkal szeretnék foglalkozni, akik nem így tesznek – Sztanyiszlav Csercseszov így felelt arra a kérdésre a találkozó után, hogy miért cserélte le az argentin szélsőt. a sokat sejtető válasz.

Auzqui esete később ismét terítékre került a sajtótájékoztatón. Amikor Carlo Ancelotti kifakadásáról kérdezték az orosz edzőt – a Real Madrid trénere alaposan leteremtette a lecserélt Rodrygót, amiért nem volt hajlandó vele kezet fogni –, ő így reagált:

– Nekem nem kézfogásra van szükségem a játékosoktól, hanem teljesítményre. Én is készülök meccsről meccsre, a játékostól is elvárom, ha beáll, akkor teljesítsen. Ha valakit beállítok a 60. percben, annak segítségünkre kell lennie, ha ez nincs, akkor jön a következő ember. A Ferencvárosról beszélünk, ezt a klubot tisztelni kell!

Auzqui gyenge produkciója hátterében talán az áll, hogy chilei Colo-Colo ajánlatott tett érte, amit azonban az FTC nem fogadott el.

Sztanyiszlav Csercseszov sportszerűen elismerte, hogy a Kisvárda remekül játszott, mindkét csapatnak voltak a helyzetei. S persze sajnálkozott amitt, hogy Mohamed Besic megsérült. A védekező középpályás állapotáról részletekről nem tudott szolgálni.