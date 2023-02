Tovább tart a most balszerencsés Mol Fehérvár vesszőfutása

A Mezőkövesdet kinevezhetjük középkezdés-specialistának. Először is rögtön az első akciójából kis híján vezetést szerzett, az egyik új fehérvári védő, Flores utolsó emberként keresztbe passzolta a labdát, Besirovic elcsípte, majd középre adta, Karnyicki középről, 10 méterről lőtt, és a labda Szerafimovról a bal kapufa mellé vágódott. Óriási helyzet volt…

Ezután változatosan teltek a percek, gólra törően játszottak a csapatok, ami a Vidinek jött be először: a 34. percben Dárdai balról adott be laposan, a védők közül Beriasvili eltörte a labdát, Larim M. Kastrati érkezett, és kicsit jobbról, 6 méterről a bal felső sarokba lőtt – 0-1. És most jött a második kövesdi középkezdés, az ebből induló akciót Schön megállította, de Kállai a tizenhatoson belül leszerelte, róla a labda Besirovic elé került, ő pedig 14 méterről, egyből a jobb alsó sarokba küldte – 1-1.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A szünet után a házigazda került fölénybe, akadtak kisebb helyzetei, Molnár a hálóba is betalált, de lesről, a Fehérvár pedig elsősorban kontrákra spekulált. A 76. percben majdnem be is jött neki, ekkor Dárdainak a tizenhatosról eleresztett lövését Piscitelli bravúrral védte, majd nem sokkal később Dárdai fejjel próbálkozott közelről, a kövesdi kapus megint remek érzékkel hárított. Ekkor már a vendégek teljesen átterelték a játékost a hazai térfélre, a hajrára nyomasztó fölénybe kerültek, ám a végén mégsem ők örülhettek. A 93. percben Pokorny eladott labdájából alakult ki az ellentámadás, amelynek a végén Vajda lövésébe Szerafimov kézzel ért bele. A VAR igazat adott Berke Balázs játékvezetőnek, aki tizenegyest ítélt, amelyből Sztefan Drazsics a kapu jobb oldalába bombázott – 2-1.

Nyert tehát a Mezőkövesd, de nem megérdemelten, a kissé unalmas, monoton meccsen a döntetlen igazságosabb lett volna, az viszont kiderült, miért a kiesés ellen harcol mindkét csapat...

NB I, 19. forduló

Péntek Mezőkövesd–Mol Fehérvár 2-1(1-1), Mezőkövesd, 500 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Besirovic (35.), Drazsics (11-esből 93.), illetve Kastrati (34.) Szombat

Kecskemét–Bp. Honvéd 14.30 Kisvárda–Ferencváros 17.00 Debrecen–Paks 19.30 Vasárnap Puskás Akadémia–Zalaegerszeg 15.00 Vasas–Újpest 17.30 A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: A mezőkövesdiek örülhettek a végén (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)