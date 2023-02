A kiesési rangadóra készülő Vidi nevében Dárdai Pál fogadkozik

Nem állítanánk, hogy az egzotikus vidékről érkezett két futballista váltja meg a mezőkövesdi labdarúgást, az újak közül a grúz Ilja Beriasvili és a román Steliano Filip egyelőre fontosabb láncszem. Érdemes még szót ejteni Csontos Dominikről, aki a télen érkezett, majd rögvest távozott is (Győrbe), valamint Vadnai Dánielről, aki öt év után hagyta el a csapatot, s igazolt vissza 34 évesen a nevelőklubjához, az MTK-hoz.

Vidi: A beilleszkedés kevés

A fehérváriaknál kisebb volt a téli játékosmozgás, hárman érkeztek és öten távoztak. A három új ember a norvég Tobias Christensen (Valerenga), a hondurasi Deybi Flores (Panetolikosz), valamint a kecskeméti kölcsönből visszatért Szabó Levente. Elment a nigériai–magyar Funsho Bamgboye (Rapid Bucuresti), a grúz Budu Zivzivadze (Karlsruher SC), Kovács Bence (Kazincbarcika, kölcsönbe), míg kölcsönből visszatért klubjához az ukrán Bohdan Lednev (Dinamo Kijev) és Szendrei Ákos (DAC 1904, onnan Győr). Sőt a román Claudiu Bumba és az ukrán Artem Szabanov szabadon távozhat a klubtól.

Az új emberek eddig nem tudtak lendületet adni a Vidinek, amely 2-1-re kikapott Kecskeméten, s hazai pályán nem bírt a DVSC-vel (1-1).

A csapat azonban bizakodó, a játékosok nevében Dárdai Pál így beszélt a mezőkövesdi vendégjátékra készülve:

– Egyértelműen a három pont megszerzéséért utazunk Mezőkövesdre, nagyon fontos számunkra, hogy megszerezzük az első tavaszi győzelmünket. Tavaly szeptemberben és az előző szezonokban is rendre szoros, kiélezett meccseket játszottunk a kövesdi csapattal, amelyeken sokszor egy hajrábeli gól döntött. Nem kizárt, hogy most is a hajrában dől majd el a mérkőzés, így fontos, hogy kilencven percen keresztül koncentráltak és szervezettek legyünk. Ellenfelünknek ugyanannyi pontja van, mint nekünk, így az a legfontosabb, hogy nyerjünk és a három ponttal megelőzzük őket, valamint elinduljunk felfelé a tabellán – nyilatkozta a Vidi honlapjának a korábbi szövetségi kapitány, idősebb Dárdai Pál legidősebb fia.