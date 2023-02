Stieber Zoltán: Nem szégyen tanulni, Wayne Rooney-tól pláne nem

Januárban az MTK 2025 nyaráig meghosszabbította Stieber Zoltán szerződését, ami főleg annak fényében kuriózum, hogy a korábbi válogatott szélső a megállapodás lejártakor már a 37. életévében jár majd. Ritka, hogy a harmincas táblát rég elhagyó futballisták egy idénynél hosszabb szerződést kapnak, a Real Madrid ezt szabályt a legnagyobb sztárjaira vonatkozóan is betartja, jó ideje az aranylabdás Luka Modric is évről évre kap új szerződést.

Stieber Zoltán gondot okoz a védőknek az NB II-ben. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Stieber Zoltán remek formának örvend, ebben az idényben 17 bajnokin nyolc gólt és hét gólpasszt jegyez az NB II-ben a feljutásra hajtó MTK-ban, s pusztán a számok alapján ilyen eredményes csaknem tíz éve, a 2013–2014-es évad óta nem volt, amikor a Greuther Fürth színeiben kilenc gólig és 11 gólpasszig jutott a német másodosztályban.

– A számok eddig rendben vannak, nem lenne rossz megduplázni őket a végéig – jegyezte meg lapunknak Stieber Zoltán. – Az én pozíciómban, támadó középpályásként ezek mérvadó adatok, ami alapján sokan megítélnek.

Persze az NB II semmilyen tekintetben sem egyenlő a Bundesliga II-vel. Felvetésünkre, hogy 26-szoros válogatott, Európa-bajnokságot és topligát megjárt futballistaként nem derogál-e neki az NB II-ben játszani, nem kertelt:

– Sokáig úgy voltam vele, hogy derogált volna az NB II, ezt teljesen őszintén elmondom – válaszolta Stieber. – Az MTK miatt vállaltam ezt a feladatot, mert bár itt most az NB II-ben játszom, a körülmények első osztályúak, a szakmai munka is rendben van, és kristálytiszta a cél: fel kell jutni az NB I-be. Azzal is tisztában vagyok, hogy az én pályafutásomból már több van mögöttem, mint előttem, de most hosszú idő után újra élvezem a futballt, minden nap örömmel lépek be az öltözőbe.

Mi ér fel plusz 100 válogatottsággal is?

Nem volt ez mindig így, amióta 2019-ben, karrierje során először hazaigazolt, hiszen addig 17 éves kora óta folyamatosan külföldön, Angliában, Németországban és az Egyesült Államokban szerepelt. Zalaegerszegen és Újpesten nem teljesített úgy, hogy visszaverekedje magát a válogatottba, noha 2018-ban Marco Rossi legelső, finnek elleni kezdő tizenegyének még a tagja volt, de azóta nem kapott meghívót.

– Eleinte rosszulesett, hogy már nem számítottak rám, de az igazat megvallva nem teljesítettem elég jól, nem voltam olyan állapotban – reagált Stieber.

– Hiányérzetem nincsen a válogatott miatt, mert a 2016-os Eb-n az a három meccs, amin játszottam, a hangulat, a gólom és a csoportgyőzelem olyan tökéletes, életre szóló emlékek, amelyek további száz válogatottsággal is felérnek a szememben.

– A személyiségemből fakad, hogy nálam mindig félig teli a pohár – tette hozzá. – Sok minden másként alakulhatott volna a karrieremben, ha Hamburgban több szerencsém van, és nem négy edző fordul meg a csapatnál egy év alatt, de nem kesergek emiatt, inkább hálás vagyok a sorsnak, hogy Sárvárról indulva messzire jutottam, telt házas meccseken játszottam, olyan sztárok voltak a csapattársaim, mint Rafael van der Vaart, Ivica Olic vagy Wayne Rooney.

Stieber Zoltán nem félti magát a jövőtől

A legnagyobb sztár az angol válogatott és a Manchester United történetének gólrekordere, Rooney volt, akivel összehozta a sors, vele az amerikai D. C. United színeiben 24 meccsen futballozott együtt 2018-ban és 2019-ben. Van, amit tőle látott, és manapság igyekszik hasznosítani az MTK-ban:

– Rooney kezdettől fogva egyenrangú társként kezelt minket, pedig a karrierje fényévekre volt tőlünk. Abban rejlett az igazi nagysága, hogy ezt teljesen félre tudta tenni, ugyanolyan közvetlen volt mindenkivel. Én nyilván nem vagyok összemérhető vele, de az MTK-nál a keret egyik rutinos, sokat megélt játékosaként próbálok én is segítőkész lenni a fiatalokkal, hogy azt érezzék, számíthatnak rám. Nem szégyen tanulni, Rooney-tól pláne nem.

Tudja jól, hogy a futball nem tart örökké. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Rooney végül 2021-ben, 36 évesen vonult vissza, és Stieber is hasonló korú lesz, amikor lejár a mostani szerződése az MTK-val. – Nem félek a futball utáni élettől, vannak ötleteim, már kezdeményezéseim is vállalkozóként, és motivál, hogy más területen is próbára tegyem magam, a tanulást sem zárom ki – jelezte. – De ez még mindig távolinak tűnik, ebben a két és fél évben a futballra koncentrálok, és a lista élén az NB I-be jutás áll, mert az MTK-nak ott van az igazi helye.

Jelenleg feljutó helyen áll az MTK, amely 22 forduló után a második az NB II-ben, az éllovas Diósgyőr előnye öt pont, de a harmadik Pécs lemaradása mindössze kettő. Minden bizonnyal ez a három csapat dönt a két feljutó helyről.

Borítókép: Stieber Zoltán az MTK-val a feljutásért küzd (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)