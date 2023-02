Dzsudzsák Balázs álmából majdnem rémálom lett Győrben

Több mint 120 percen keresztül nyúzta egymást a Győr és a Debrecen, az utolsó pillanatig nyitott volt a továbbjutás kérdése.

Pedig az első félidő legvégén Dzsudzsák Balázs beadása után megszerezte a vezetést a DVSC a télen Eszékről igazolt horvát Antonio Mance góljával, aki először talált be debreceni színekben. Ugyanakkor a második félidőben volt, hogy csak nyomozták a labdát a debreceniek, de az NB II tizedik helyezettje sokáig nem tudott kiegyenlíteni az NB I ötödikje ellen.

Aztán úgy tűnt, erre már nem is kerül sor, hiszen a 90. percben váratlanul piros lapot kapott a győriek játékosa, Babati Benjámin. Valószínűleg szövegelésért, hiába állította, hogy ő egy árva szót sem szólt.

Az ETO azonban a 93. percben Csinger góljával emberhátrányban is kiegyenlített, és ezzel hosszabbításra mentette a meccset. A Debrecen akárcsak a rendes játékidőben, a ráadásban is az első félidő végén talált be: a 105. percben Loncar szerezte a mindent eldöntő gólt. A Győrnek már nem maradt ereje az újabb egyenlítésre.

Dzsudzsák a 84. percben még 1-0-s vezetésnél hagyta el a pályát, így a kispadról figyelhette, ahogy csaknem kútba esik a Debrecen továbbjutása, amivel az ő álma is rémálommá válhatott volna. Januárban beszélt arról, hogy idén a legnagyobb célja a kupagyőzelem:

– A kupa nagyon hiányzik az életemből, szeretnék idén is játszani a Puskásban, ez nekem nagy motiváció – jelentette ki Dzsudzsák, aki egyébként 2008-ban hivatalosan kupagyőztes volt a Debrecennel, de mivel januárban eligazolt a PSV Eindhovenbe, a jelek szerint gyakorlatilag nem tekinti annak magát.

A negyeddöntőbe, ha nehezen is, de már bejutott a DVSC-vel.

Kiesett a Fradi-verő Iváncsa

Kiestek a harmadosztályú csapatok a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Sokan az Iváncsa szereplését kísérték nagy figyelemmel, miután az NB III-ban szereplő együttes az előző körben óriási meglepetésre a Ferencvárost búcsúztatta. Véget ért az iváncsai futballcsoda, a másodosztályú Budafok ugyanis hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte ellenfelét, pedig az Iváncsa az első félidőben akár döntésre is vihette volna a párharcot, de elpuskázta a helyzeteit.

Az ugyancsak NB III-as Monor sima, 5-1-es vereséget szenvedett a Pakstól, az „osztálytársak” közül a legközelebb az ESMTK járt a sikerhez, amely hosszabbításra kényszerítette a Kisvárdát. Végül a 123. percben született meg az élvonalban dobogós helyen álló csapat továbbjutását eredményező gól, amely ráadásul az egyik hazai játékos, Molnár Tamás öngóljából jött össze.

A Zalaegerszeg a hajrában törte fel a másodosztályú Békéscsaba kapuját, két 80. perc után elért találattal győzött 2-0-ra.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő, szerdai meccsek: Monor–Paks 1-5, Békéscsaba–ZTE 0-2, Iváncsa–Budafok 1-2, ESMTK–Kisvárda 0-1 (hosszabbítás után), Győr–Debrecen 1-2 (hosszabbítás után). Korábban játszották: Vasas–Honvéd 2-0, MTK–Mezőkövesd 0-2.

A nyolcaddöntő utolsó meccsén csütörtökön (19.00) a Puskás Akadémia fogadja az Újpestet.

Borítókép: Dzsudzsák Balázs továbbjutott a Debrecennel (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)