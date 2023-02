Ömlött a magyar futballista vére, de fájdalomcsillapítót sem kért

Húsz perc telt el a győri bajnokiból, amikor Németh Milán, a Haladás csapatkapitánya egy ütközés után a földre került, majd némi ápolás után futott is vissza a pályára. Apró szépséghiba, hogy ezt elferdült, törött orral tette. Így játszotta végig a meccset.

– Egy hármas ütközés után tört el az orrcsontom, de senki nem tehetett róla, vétlen ütközés volt – mondta Németh Milán a Haladás honlapján. – Ömlött a vér, a masszőrök pedig mondták, hogy jobbra elferdült az orrom, szerintük ez bizony eltörött. Mivel egy nagy seb is volt rajta, leragasztották és megkérdezték, tudok-e játszani. Hogy miért válaszoltam igennel? Klubhűség, ezért. Bár nagyon fájt, nem kértem fájdalomcsillapítót, sprinteltem vissza a pályára. Később sem lettem jobban, de sem a törött orr, sem a fájdalom nem gátolt a játékban.

– A lefújás után már a szombathelyi kórházban megnézték az orromat és ott is megállapították, hogy ripityára tört az orrcsontom. Begipszelték és bár bent akartak tartani, saját felelősségemre hazamentem.

Németh állapota azonban nem javult, ezért másnap visszament a kórházba, és folytatódott a kálváriája:

– Kiderült, hogy a gipsz alatt elmozdult az orrom, így kvázi még egyszer el kellett törniük, aztán újra visszaigazítani. Most már nincs rajta gipsz, sem kötés, viszont továbbra is fáj. Korábban már többször eltört az orrom, vélhetően ez is közrejátszott a mostani esetnél. Vigyáznom kell az orromra, például nem hajolhatok, nem fújhatok orrot és persze egyelőre nem is edzhetek.

Az orvosok nem javasolják, de játszana

A Haladás csapatkapitányát kemény fából faragták, tervei szerint pénteken megpróbálkozik az edzéssel, és ha bírja, akkor vasárnap arcvédőben már újra pályára lépne a Szeged elleni bajnokin, bár az orvosai ezt kifejezetten nem javasolják a számára.

A 34 éves Németh Milán Szombathelyen született, Haladás-nevelés, de felnőttszinten Pápán mutatkozott be, majd játszott a Diósgyőrben és Sopronban is, végül 2017-ben igazolt vissza Szombathelyre, s azóta szeretett csapatát erősíti, immáron csapatkapitányként. A Haladás korábbi sokszoros válogatott játékosa, Halmosi Péter a lapunknak adott interjúban Németh Milánt az egyik legjobb barátjának nevezte. Kezdjük érteni, hogy miért.

A Haladás egyébként 22 forduló után az ötödik helyen áll az NB II-ben, kilenc pontra a feljutásra álló, második MTK mögött. Nagy meglepetés lenne, ha a szombathelyiek idén visszajutnának az élvonalba, ahonnan 2019-ben estek ki.

