Cristiano Ronaldo meglőtte az első gólját Szaúd-Arábiában + videó

A Lionel Messivel felálló PSG elleni gálameccsen már szerzett gólt Cristiano Ronaldo az al-Nasszr színeiben, de tétmérkőzésen most először talált a kapuba, mióta Szaúd-Arábiába igazolt. A szaúdi bajnokság 16. fordulójában került sor a történelminek mondható pillanatra, amikor is a 93. percben tizenegyesből vette be az al-Fateh kapuját idegenben. Mivel a hazaiak 2-1-re vezettek, az egyenlítő találat után Ronaldo nem ünnepelt a rá jellemző módon, hanem megfogta a labdát és rohant vissza vele kezdőkörbe – hiába, egy pontnál több nem járt a csapatának.

GOAL! Cristiano Ronaldo scores from the penalty spot pic.twitter.com/GGBmPtl4Dy — Touchline Tales (@TouchlineTales_) February 3, 2023

Ronaldo a harmadik tétmeccsén lépett pályára az al-Nasszrban, az eddigi egy-egy győzelem és vereség mellé immáron egy döntetlent is számlál. Ugyan az első szaúdi gólja is megszületett, ám rontja az összképet, hogy tizenegyesből talált be, csakúgy, mint tavaly a katari vb-n a portugál válogatottban.

A 37 éves klasszis tétmérkőzésen, akcióból legutóbb októberben, még a Manchester United színeiben volt eredményes, amikor az Everton elleni angol bajnokin egy kontratámadás végén talált a kapuba. Alig több mint egy hónappal később azonban botrányinterjúban ment neki klubjának, aminek törvényszerű szakítás lett a vége. A vb-n már szabadon igazolható játékosként futballozott, majd december végén aláírt az al-Nasszr csapatához.

Ronaldo a legutóbbi akciógólja óta már 11 tétmérkőzésen futballozott újabb – nem tizenegyesből – elért találat nélkül. Ilyen negatív szériára nem volt gyakran példa a pályafutása alatt, pedig vezetőedzője biztos benne, hogy vissza fog térni Európába, és nem Szaúd-Arábiából vonul nyugdíjba.

Borítókép: Cristiano Ronaldo (Fotó: Anadolu Agency via AFP)