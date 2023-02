Templomba jár és kertet épít az „állatnak” tartott magyar futballista

Erős Károly több mint négyszáz mérkőzésen futballozott az NB I-ben, a válogatottba az MTK-ból került be, de pályafutása legfontosabb klubja az Újpest volt, amelynek csapatkapitánya is lehetett. A keménykötésű középpályás nem finomkodott a pályán, mondhatni rá tökéletesen illett a nomen est omen kifejezés, valóban erős volt. Emiatt persze kapott hideget–meleget…

– Talán furcsán hangozhat, mert futballistaként rám sütötték, hogy mekkora egy állat vagyok, de a magánéletben szeretem a növényeket, a kertgondozást, templomba járok, tehát teljesen más személyiség vagyok – nyilatkozta Erős Károly az újpesti klubhonlapnak, s kiderült, hogy jelenleg bár edzőként gyerekekkel dolgozik, mellette kertépítőként is vállal munkát. – Már játékosként is foglalkoztam ilyesmivel hobbiszinten, jelenleg pedig hat kert van, amit én építettem, ezeket én is gondozom. Néha van egy kis segítségem, vagy a fiam, vagy a sógorom, de csupán ennyi, nem egy cégre kell gondolni.

Aludni se bírt, ha kicselezték

Erős Károlyról azért nem véletlenül maradt meg sokakban egy agresszív játékos képe, és ő is elismeri, hogy a keménységért nem kellett a szomszédba mennie: – Nem bírtam elviselni, ha valaki becsap a pályán, olyannyira nem, hogy aznap éjjel aludni sem tudtam. Sokszor volt, hogy kicseleztek, hiszen nem akármilyen ellenfelekkel néztem szembe, például Lipcsei Peti, Illés Béla, Kanta Józsi, hadd ne soroljam! Viszont, ha be is csaptak, akkor utánuk mentem, és vagy így, vagy úgy, de megállítottam őket.

Újpesten sokan gondolhatják úgy, hogy a jelenlegi csapatra is ráférne egy hasonló habitusú játékos, hiszen a csapat a 10. helyen áll a 12 csapatos NB I-ben, tehát újra a kiesés elől menekül. Milos Kruscsics együttese vasárnap ráadásul a Ferencváros elleni derbin lép pályára az Üllői úton, és az éllovas ősi rivális otthonában nem lesz könnyű dolga.

Erős Károly és a félmilliós bírság

Erős felelevenítette egy Fradi elleni derbijét, amelyen Gera Zoltán őrzését bízta rá Mezey György vezetőedző: – Egyszer kisegítettem egy társam védekezésben, erre pont az üresen maradt Gera kapta a labdát, és győztes gólt rúgott belőle. Mezey Gyuri bácsi a meccs végén odajött és 500 ezer forintra megbüntetett.

Az ominózus találkozó 2003 novemberében történt, Gera az 58. percben szerezte a Fradi 2-1-es győzelmét jelentő gólt, Erőst öt perccel később lekapta a pályáról Mezey… Erős szerint akkor még volt súlya egy ilyen rangadónak, s szavaiból kitűnik, hogy ma szerinte már nem érzik át annyira a rangadó jelentőségét a játékosok.

Erős Károly pályafutása egyébként csúnya véget ért, utolsó élvonalbeli klubja a REAC volt, amelynek a színeiben belekeveredett a fogadási csalásokba, korábbi állítása szerint „pitiáner 300 ezer forintot” nyert vele, és inkább tekintette magát áldozatnak, mint csalónak az ügyben. Vezetőedzőként a legutóbbi hírek szerint az NB III-as Monornál dolgozott.

Borítókép: Erős Károly játékosként az Újpest mezében (Fotó: Újpest FC)