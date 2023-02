Valter Attila nagy út előtt áll, minden új értelmet nyert

– Mindent a lehető legprofibban csináltunk az elmúlt hetekben, a táplálkozás, edzés, regenerálódás, de a mentális felkészülés is új értelmet nyert számomra. Nehéz megfogalmazni, mitől is ez a legjobb csapat, de talán úgy a legegyszerűbb, hogy itt minden okkal történik. Tudatosan csináljuk, amit csinálunk, és amit csak lehet, kiszámolunk, hiszen a profi sport manapság erről szól. Száz dolgot kiválasztani és mindet csak egy százalékkal jobban csinálni – fogalmazott Valter.

A magyar kerékpárosnak az új csapat mellett is több változást hozott az idei esztendő. A Pest megyei Csömörről a kerékpárosok körében népszerű Andorrába költözött, immár a Pireneusok-beli ország emelkedőin készül az edzőtáborok és a versenyek között. A naptára is átalakul Valternek: az elmúlt három évvel ellentétben idén nem indul az olasz körversenyen, a Giro d’Italián, amelyen 2021-ben három napon keresztül még az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót is viselte.

A magyar kerékpáros fókuszában az első fél évben az egynapos versenyek lesznek. Ilyen tekintetben nem is feltétlenül a csütörtökön rajtoló Gran Camino lesz az első igazán fontos erőfelmérő Valter számára, hanem a március 4-i Strade Bianche. Az olaszországi egynapos viadalon a magyar kerekes tavaly a negyedik helyen végzett.